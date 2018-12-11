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11.12.2018 18:37
Рубрика: В мире

Россия и Беларусь на этой неделе подпишут соглашение о признании виз

Текст: Игорь Дунаевский

Россия и Беларусь до конца текущей недели подпишут соглашение о взаимном признании виз иностранных государств. Как рассказал журналистам замначальника главного консульского управления МИД республики Александр Ганевич, обе страны будут признавать визы, выданные друг другом иностранцам на срок до 90 суток. Это означает, что граждане третьих стран, имеющие российскую визу, смогут въезжать в Беларусь, и наоборот.

Фото: Аркадий Колыбалов
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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что документ планируется рассмотреть 13 декабря на заседании Совета министров Союзного государства, которое состоится в Бресте.

Как сообщает белорусский информационный портал tut.by, соглашение вступит в силу в 2019 году, возможно, до мая месяца.

В мире экс-СССР Беларусь Власть Работа власти Внешняя политика Отношения России и Беларуси
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