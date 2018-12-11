Россия и Беларусь на этой неделе подпишут соглашение о признании виз

Россия и Беларусь до конца текущей недели подпишут соглашение о взаимном признании виз иностранных государств. Как рассказал журналистам замначальника главного консульского управления МИД республики Александр Ганевич, обе страны будут признавать визы, выданные друг другом иностранцам на срок до 90 суток. Это означает, что граждане третьих стран, имеющие российскую визу, смогут въезжать в Беларусь, и наоборот.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что документ планируется рассмотреть 13 декабря на заседании Совета министров Союзного государства, которое состоится в Бресте.

Как сообщает белорусский информационный портал tut.by, соглашение вступит в силу в 2019 году, возможно, до мая месяца.