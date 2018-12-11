Россия поможет Турции в создании оптических атомных часов

Российские метрологи помогут турецким специалистам в создании оптических атомных часов и средств метрологического обеспечения в области времени и частоты. Проект для Турецкого национального метрологического института (TUBITAK UME) выполнит в 2019-2021 годах институт Росстандарта ВНИИФТРИ.

Соглашение об этом подписали гендиректор ВНИИФТРИ Сергей Донченко и гендиректор TUBITAK UME Мустафа Четинак, сообщает Росстандарт.

"Подписание соглашения с национальным метрологическим институтом Турции - это признание передовой роли разработок наших ученых на мировом уровне и возрождение экспорта научных высокоточных отечественных технологий", - отметил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Во ВНИИФТРИ находится Государственный первичный эталон единиц времени и частоты национальной шкалы времени. Здесь же расположена Государственная служба времени и частоты. Во ВНИИФТРИ были созданы сверхточные оптические атомные часы на холодных атомах рубидия и стронция, с их помощью обеспечиваются современные и перспективные требования точности частотно-временных измерений для космической отрасли, науки, высокотехнологичных отраслей промышленности и телекоммуникаций.

"Наши разработки в области стандарта времени и частоты входят в тройку лучших среди ведущих лабораторий мира. Соглашение подтверждает доверие к российским научным технологиям и направлено на активное расширение сотрудничества с другими странами", - подчеркнул руководитель Росстандарта Алексей Абрамов.

"В начале этого года эталон частоты, времени и национальной шкалы времени аттестован межведомственной комиссией с новыми более высокими показателями точности. Его характеристики были улучшены на порядок. Сейчас наши ученые работают над стронциевым репером частоты второго поколения, с использованием криогенных технологий", - сказал Донченко.