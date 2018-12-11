В 2019 году Россия и Иран могут полностью перейти на расчеты в национальных валютах, рассказал "РГ" председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. На очереди Индия.

"Обсуждение возможностей перехода на расчеты в национальных валютах было одним из ключевых направлений встречи", - отметил Аксаков по итогам встречи российских парламентариев с представителями иранской стороны на II Конгрессе спикеров парламентов Афганистана, Китая, Ирана, Пакистана и Турции. В частности, планируется интеграция иранской и российской систем передачи финансовых сообщений. "Такие системы уже есть у Ирана и России. Ставится задача как можно быстрее их состыковать, наладить шлюзы для того, чтобы системы могли работать на обслуживание финансовых потоков между нашими странами для проведения оплаты товаров и услуг", - пояснил он. Центробанки России и Ирана такую работу ведут, и в 2019-м единая система может заработать.

Сейчас расчеты по экспортным операциям с Ираном на 29 процентов идут в российских рублях, а по импортным - на 10 процентов. Речь, например, об энергетике, включая атомную, модернизации и строительстве железнодорожной инфраструктуры, поставках вагонов из России в Иран для грузовых и пассажирских перевозок.

Если и будет прорыв, то скорее в переходе с доллара на евро, на другую валюту сегодня перейти крайне сложно

Увеличивать долю расчетов в нацвалютах планируется с Индией. Сейчас на расчеты в рублях по экспортным операциям с этой страной приходится 26 процентов, а по импортным - 19 процентов. Но индийские банки опасаются влияния американских санкций и усложняют взаиморасчеты с российскими банками. Особенно это важно с учетом роста товарооборота. Россия сотрудничает с Индией в нефтегазовой сфере, в области добычи каменного угля, огранки алмазов, аэрокосмической сфере, телекоммуникациях. "ЦБ уже представил свои предложения по системе передачи финансовых сообщений. Теперь ждем реакции индийской стороны, - сказал Аксаков. - Индия в развитии отношений заинтересована, Россия воспринимается как стратегический партнер".

Логика в увеличении доли расчетов в нацвалютах и перехода на собственные системы обмена финансовыми сообщениями есть, говорит завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константин Корищенко. "Если вы используете систему передачи финансовой информации SWIFT и платеж связан с долларом, то информация о платеже будет доступна американскому регулятору, а если связана с индийской рупией, то - индийскому регулятору. Поэтому, выбирая между банками-корреспондентами и валютами, можно создать разумный уровень открытости", - говорит он.

Индия, как и Китай, придерживается политики балансирования между другими крупными странами. Отказываться от развития межбанковских отношений с Россией они не станут, но если и будет прорыв, то в переходе с доллара на евро. На любую другую валюту сегодня перейти крайне сложно, считает Корищенко.