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События года
Рубрика: Экономика
Проект: События года 2018

11.12.2018 18:36
Текст: Кира Камнева

Россияне стали реже допускать просрочки по автокредитам

Доля автокредитов, просроченных больше чем на 30 дней, снизилась за год на 1,5 процента, посчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). В третьем квартале этого года таких кредитов было 8 процентов от общего числа займов на автомобили, а в третьем квартале 2017 года - 9,5 процентов. Самые дисциплинированные автовладельцы из Чувашской Республики, Санкт-Петербурга и Удмуртской Республики. Просрочки по автокредитам чаще других допускают жители Новосибирской, Тюменской и Саратовской областей.

Фото: REUTERS
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В последние два года ситуация с "плохими" долгами в автокредитовании стабилизировалась, полагает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. Основной причиной он назвал работу банковского риск-менеджмента: кредиторы внимательно следят и за качеством новых кредитов, и за риск-профилем своих заемщиков с действующими обязательствами. "Конечно, объемы "плохих" долгов все еще остаются достаточно значительными, - признал Викулин. - Однако их доля в кредитном портфеле автокредитов существенно ниже, чем, например, в необеспеченном кредитовании - сегментах потребительских кредитов и кредитных карт".

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ) за третий квартал, наиболее активно автокредиты выдавались в Москве и области (общий объем 28,4 миллиарда рублей), Санкт-Петербурге (13,3 миллиарда рублей) и Краснодарском крае (5,3 миллиарда рублей). В этих же регионах отмечен и самый высокий "средний чек" по кредиту на автомобиль: в Москве - 1,1 миллиона рублей, в Санкт-Петербурге - 937 тысяч рублей, в Краснодарском крае - 915 тысяч рублей.

За июль-сентябрь количество новых автокредитов выросло на 2 процента, а объемы выдач - на 18 процентов. Средняя сумма автокредита выросла на 16 процентов, до 831 тысячи рублей. Это связано, в том числе, и с ростом цен на автомобили. По оценке аналитического агентства "Автостат", по итогам 10 месяцев 2018 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1,42 миллиона рублей - на 7 процентов больше, чем в январе-октябре 2017 года. Отечественный автомобиль можно купить в среднем за 623 тысячи рублей, иномарку - за 1,64 миллиона рублей.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Рост цен не останавливает покупателей: по данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в октябре 2018 года выросли на 8,2 процента по сравнению с октябрем 2017 года, до 160425 штук. Все десять моделей, ставших лидерами по продажам новых легковых автомобилей, местного производства.

"На пороге последнего квартала года, российский автомобильный рынок продолжил демонстрировать уверенный рост, - отметил председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер. - Однако этот приятный факт не стал сюрпризом, с учетом попутного ветра в парусах всего розничного сектора, отсчитывающего время до изменения НДС.Несмотря на то, что сейчас с продажами все в порядке, среди участников рынка растет опасение в отношении устойчивости спроса в рознице, начиная с января 2019 года".

 

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