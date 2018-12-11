Российские и сирийские военные подвели итоги года после операции ВКС

Ровно год назад успешно завершилась операция Вооруженных Сил России по уничтожению террористических группировок, включая и многотысячную армию "Исламского государства" (международная террористическая организация, запрещенная в РФ), на территории Сирии. Об этом во вторник на заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев напомнил начальник Национального центра управления обороны ВС РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, в настоящее время на территории Сирии сохранились лишь несколько поддерживаемых США разрозненных групп в Заевфратье и в районе Эт-Танф. Остатки боевиков "Джебхат-ан-Нусры" (запрещена в РФ) блокированы в зоне деэскалации "Идлиб".

"В период проведения операции освобождено 1 411 населенных пунктов, при этом под контроль правительственных войск и народного ополчения перешло 96,5 процента территории страны. Завершение операции позволило значительно сократить группировку российских Воздушно-космических сил в Сирии и приступить к восстановлению мирной жизни", - рассказал генерал Мизинцев.

Так, осенью этого года прошли первые за 8 лет выборы в муниципальные органы самоуправления, в ходе которых на 18 478 мест претендовали более 40 тысяч кандидатов от различных партий и движений. На фоне позитивных изменений в страну стали массово возвращаться беженцы.

В настоящее время развернуты и функционируют в круглосуточном режиме 10 пунктов пропуска на сирийско-ливанской и сирийско-иорданской границах, а также в районе зоны деэскалации "Идлиб", в порту Баниас и в международном аэропорту Дамаска. Для прибывающих сирийских граждан в 412 населенных пунктах, наименее пострадавших от военных действий, развернуты пункты приема и размещения беженцев общей вместимостью полтора миллиона мест.

Согласно свежим данным, в родные места вернулись уже 1 млн 550 тысяч сирийских граждан. Из них 1 259 731 внутренне перемещенных лиц и 290 278 беженцев из-за рубежа. С начала года в места довоенного проживания возвратились более 291 тыс. сирийских граждан, в том числе более 177 тыс. человек из различных районов внутри страны и более 113 тыс. с территорий иностранных государств. При этом основной поток прибывающих в страну идет через сирийско-ливанскую и сирийско-иорданскую границы.

"Число граждан, прибывающих в Сирию, продолжает расти, и здесь очень важно, что сохраняется положительная динамика в процессе восстановления социальных объектов и инфраструктуры. С начала года в различных районах страны отремонтированы и введены в эксплуатацию: 4690 жилых домов, 266 медучреждений, 1464 образовательных учреждения, 284 объекта водоснабжения, 274 хлебопекарни, 1022 электроподстанции, 14 239 промпредприятий", - рассказал начальник НЦУО.

Еще в 336 населенных пунктах активно продолжаются работы по восстановлению социальной инфраструктуры. "Все это свидетельствует о том, что процесс налаживания мирной жизни в Сирии стал уже необратимым. Создаются достойные условия проживания для граждан, развертываются новые рабочие места, люди трудоустраиваются, школьники и студенты осваивают знания, оказываются медицинские услуги населению. Показательно, что в стране возобновляется туризм", - отметил генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Российские военные отмечают, что американские партнеры при этом в упор не хотят видеть, сколько уже сделано для возрождения мирной жизни в Сирии. Они с непостижимым упрямством удерживают 55-тикилометровую оккупированную зону вокруг Эт-Танфа, где разгуливают 6 тысяч вооруженных боевиков, и препятствуют расформированию лагеря беженцев "Рукбан". По словам генерала Мизинцева, это уже практически последний оплот зла, несправедливости и ужаса для простых сирийских граждан. "Хотел бы еще раз подчеркнуть, что Рукбан - это незаконно оккупированная США территория, поэтому вся ответственность за условия жизни сирийских граждан в лагере лежит только на Соединенных Штатах", - сказал военначальник.

Еще одной не затягивающейся раной на многострадальном теле Сирии, по словам Мизинцева, является Ракка. "Город фактически стерт с лица земли. До сих пор не развернуто масштабного разминирования. В результате от взрывоопасных предметов ежедневно гибнут или получают увечья местные жители", - рассказал он.

"Восстановление жилья и объектов инфраструктуры не проводится, нет электричества, не работают водопровод, магазины и больницы. Под завалами остается большое количество незахороненных трупов, что приводит к ухудшению санитарно-эпидемической обстановки и риску развития эпидемий тяжелых инфекционных заболеваний. Такая позиция США указывает на полное отсутствие заинтересованности в нормализации обстановки в подконтрольных им районах", - заключил начальник Национального центра управления обороной.