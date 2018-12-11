Российские космонавты на МКС вышли в открытый космос

Космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко и Сергей Прокопьев, находящиеся на МКС, 11 декабря в 18:59 (по московскому времени) вышли в открытый космос.

В соответствии с программой они должны провести технологические работы на внешней поверхности МКС, сообщается на сайте госкорпорации. Речь идет о проверке целостности внешней поверхности бытового отсека корабля "Союз МС-09".

Кроме того, космонавты снимут два устройства с образцами микроорганизмов в рамках эксперимента "Тест" и демонтируют панель, содержащую образцы космического эксперимента "Выносливость", в ходе которого изучается влияние факторов космического пространства на характеристики материалов.

Выход в открытый космос продлится более шести часов.