Летчики нашей Дальней авиации снова озадачили генералов США. Выполнив беспосадочный перелет в более чем десять тысяч километров, пара стратегических бомбардировщиков Ту-160 приземлилась на аэродроме Майкетия в Венесуэле.

Вместе с "дальниками" океан пересекли военно-транспортный Ан-124 "Руслан" и армейский Ил-62. Правда, их маршрут не ограничился полетом над акваториями Атлантического океана, Баренцева, Норвежского, Карибского морей. По дороге в Венесуэлу российские транспортники присели на дозаправку топливом в аэропорту острова Сал (государство Кабо-Верде).

Многотонные красавцы с гордым названием "Белый лебедь" в третий раз покорили латиноамериканское небо, и в Майкетии наши экипажи снова принимали как национальных героев. Если отбросить традиционную для южан способность любое событие превратить в красочное шоу, перелет российских стратегических бомбардировщиков за океан - случай действительно не рядовой. Самолеты, предназначенные для ядерных бомбардировок, вообще редко садятся на чужие аэродромы. Прежде стратегическая авиация России демонстрировала свой флаг так далеко от родных мест лишь дважды - в сентябре 2008 года и в октябре-ноябре 2013-го.

Главные испытания в заокеанском вояже Ту-160 в Венесуэлу выпали на их экипажи в небе у берегов Скандинавии, когда на перехват нашей пары Норвегия подняла два боевых истребителя F-16. Строго говоря, к такому эскорту российские пилоты давно привыкли. Воздушное патрулирование ракетоносцы Ту-22М3, Ту-95МС и Ту-160 традиционно проводят над акваторией Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого океанов, а также над Черным морем. Хотя пилоты летают без ядерного оружия, с цветами их нигде не ждут. Где бы ни появились наши самолеты, их тут же окружают перехватчики. К счастью, дальше молчаливой разведки во время перелета Ту-160 в Венесуэлу дело не пошло. А над восточной частью Тихого океана и акваторией Карибского моря наши экипажи вообще летели без "чужого" сопровождения.

Появление в Западном полушарии российских стратегических бомбардировщиков не противоречит международному праву. Обо всех таких вылетах через министерство иностранных дел уведомляются заинтересованные государства. Маршруты "дальников" лежат в стороне от гражданских авиатрасс и не несут угрозы пассажирским лайнерам. А тактические пуски ракет и другие учебно-боевые задачи российские экипажи выполняют без реального применения оружия. Пара Ту-160, перелетевшая в Венесуэлу, вообще не имеет оружия на борту.

Это не помешает им участвовать в совместных с военными Венесуэлы маневрах. Об их проведении на торжественной встрече в Майкетии объявил министр обороны страны Владимир Падрино Лопес.

В конце прошлой недели он встречался в Москве с Сергеем Шойгу и, по всей видимости, договорился и о командировке наших Ту-160 за океан, и о совместных полетах авиации на местных учениях. Выходит, что глава российского военного ведомства не случайно упомянул на переговорах, что практика отправки российских боевых самолетов на аэродромы Венесуэлы продолжится. Тем более что по словам Шойгу, таким образом наши военные получают "возможность обрести важный для авиации опыт дальних перелетов и, конечно, поддерживать в хорошем боевом состоянии технику".