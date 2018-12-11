Ростуризм уведомил о корректировке расписания чартеров с острова Хайнань

Ростуризм уточнил расписание рейсов, которые вывезут туристов "Жемчужной реки" из КНР. 12 декабря планируется вывезти 659 туристов.

"ИрАэро" в этот день совершит рейсы из Хайкоу в Уфу и Самару. На четверг 13 декабря запланирован вылет 45 человек из этого же города в Хабаровск. На пятницу вылет 364 человек рейсом Хайкоу - Челябинск, передает ТАСС.

В прошедшее воскресенье 9 декабря "ИрАэро" приостанавливала полеты туристов туроператором "Жемчужная река" с китайского острова Хайнань из-за долгов туроператора.

После совещания в Минтрансе был утвержден график вывоза пассажиров и представители "Жемчужной реки" подтвердили факт наличия задолженности за уже осуществленные перевозки на остров Хайнань