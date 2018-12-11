Самые необычные способы встретить Новый год

По статистике, в новогодние каникулы численность обеих наших столиц увеличивается минимум на 20 процентов: в Москву и Минск активно едут туристы. Но и местная публика не прочь себя поразвлечь. Для любителей острых ощущений мы подобрали несколько оригинальных маршрутов.

Подать сюда музыкальный автобус!

Уже с 15 декабря по Москве начнет курсировать "поющий автобус". По сути это автобусная экскурсия, но не простая: в течение трех часов с туристами в автобусе находятся Дед Мороз, Снегурочка и акустическая гитара! Так что главные достопримечательности столицы экскурсанты будут изучать, исполняя шлягеры под гитарный аккомпанемент. Организаторы обещают три выхода - в саду "Эрмитаж", на Воробьевых горах и на Тверском бульваре, причем с бенгальскими огнями, шампанским и игрой в снежки.

Конечно, самой запоминающейся станет поездка на музыкальном автобусе в саму новогоднюю ночь: в 22.00 он отправляется в путь от метро "Китай-город". А в конце экскурсии - уже в 2019 году! - все будут водить хоровод вокруг двухсотлетнего Пушкинского дуба на Тверском бульваре.

На заметку. Экскурсию организуют несколько туркомпаний. Предварительная бронь обязательна. Нужны теплая одежда, удобная обувь. Можно брать детей старше 7 лет.

Цены: 1000 рублей в будний день, от 3300 - в новогоднюю ночь.

На оленях утром ранним

В новогоднюю ночь в этнопарке "Кочевник" (50 км по Ярославскому шоссе) вам встретится все, кроме скучного оливье (зато будет салат "Северное сияние" с тундровыми ягодами). Начнется празднование с экскурсии по кочевью, а потом, с восходом звезды Альтаир, пойдет самое веселье: банкет в аутентичной юрте, конкурсы, мастер-классы, выступление этнического ансамбля с чукотскими и эскимосскими танцами, а еще фейерверк, дискотека, древний обряд вокруг костра...

На заметку. Вся информация - на сайте ethno-park.ru. Начало - 31 декабря в 21.30, длительность - 4,5 часа и еще 1 час свободного времени.

Можно принарядиться: в программе перемежаются развлечения в теплой юрте и под открытым небом. Берите детей: их будут развлекать аниматоры и даже предусмотрено местечко в соседней юрте, где малышей можно уложить спать.

Цены: взрослые - 6000 рублей, дети от 3 до 12 лет - 5000 рублей, дети до 3 лет - бесплатно.

В новогодние каникулы численность двух наших столиц увеличивается минимум на 20 процентов: в Москву и Минск активно едут туристы

Для тех, кто любит помокрее

31 декабря днем можно отправиться в морское путешествие: "Москвариум" подготовил грандиозный мюзикл с косатками "Вокруг света за Новый год".

"Москвариум" - это столичный океанариум, расположенный на территории ВДНХ. Здесь самый большой аквариум в Европе, в нем содержится более 12 тысяч причудливых морских существ и растений. Тут базируется остросюжетная выставка "Челюсти", проводятся сеансы плавания с дельфинами. А в новогоднем шоу задействованы такие харизматичные создания, как моржихи Ева, Лора и Клава, косатки Джульетта и Норд, морская львица Сури, белуха Пончик и другие мокрые артисты.

На заметку. Купить билеты можно на сайте www.moskvarium.ru. На самых близких к воде местах выдают дождевики, так как летят брызги!

Цена: от 1000 до 5000 рублей в зависимости от места.

Тем, кто не из робких

В первые дни Нового года поезжайте на автобусную экстрим-экскурсию "Привидения и ведьмы Москвы" - театрализованную, костюмированную, необычную. Ведет ее Дед Мороз, он же профессиональный москвовед. "Дедушка" расскажет в пути абсолютно реальные истории о том, какие места Москвы густо населены призраками людей и зверей, по каким переулочкам разъезжает фантом автомобиля Берии, где находится самый мистический театр России... Вы, даст бог, посетите недоброй славы Патриаршие пруды, Меншикову башню, в истории которой сплелись трагические и загадочные события, и другие магические адреса. Экскурсия начинается в 20.00.

На заметку. Организуют несколько турагентств. Звоните организаторам заранее. Место сбора храбрых - метро "Краснопресненская".

Цены: школьникам - 1000 рублей, студентам и пенсионерам - 1100 рублей, взрослым - 1200 рублей.

Эх, прокачу!

В Минске в новогодние и предновогодние дни тоже будет чем заняться. Детям и их родителям придется по душе путешествие на "Волшебном автобусе", который будет курсировать по улицам белорусской столицы с 17 декабря по 3 января. Во время поездки у юных путешественников появится возможность изучить город, стать участниками интересных конкурсов и заданий, а главное - от души развлечься. Тур ориентирован на детей 5-10 лет.

На заметку. Автобусы будут отправляться в полдень с Привокзальной площади Минска, продолжительность экскурсии - около двух часов.

На деревню к Трескуну

Музейный комплекс "Дукорский маёнтак" совсем недалеко от Минска. Хозяева имения с 15 декабря по 7 января приглашают на рождественскую программу "Дукорские Колядки" (в Беларуси официально празднуют как православное, так и католическое Рождество). В программе - колядование, мастер-класс по старинным танцам, батлеечное представление и угощение. Говорят, что испортить праздник готов зимний дед-проказник Трескун, и с его проделками придется бороться сообща. Также можно будет покататься в бричке, посетить местную достопримечательность - перевернутый дом, а также ремесленные мастерские.

На заметку. Стоимость детской программы - 17 рублей с человека (около 7,5 доллара), взрослой - 20 рублей (почти 10 долларов). Трансфер из Минска - за отдельную плату.