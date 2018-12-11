Новости

Депутат Рады призвал инопланетян уничтожить Крымский мост 20:11
Законопроект о блокировке сайтов по решению ЦБ внесен в Госдуму 20:06
Юноши "Локомотива" вышли в плей-офф Лиги чемпионов, разгромив "Шальке" 19:51
Мэр карельского города Питкяранты попала под колеса автомобиля 19:31
Атлеты из Беларуси смогут выступать за российские команды с 2019 года 19:28
В Шереметьево на таможне остановили известного футболиста 19:20
В Москве за три года число фермерских магазинов выросло в 3,5 раза 19:08
Путин поручит генпрокурору проверить дело Пономарева 19:08
Госдума одобрила в первом чтении отсрочку лицензирования энегосбытов 19:02
Москва встала в 8-балльных пробках 19:01
Владимир Морозов: Побеждать на этом чемпионате мира будет сложнее 18:54
Автопарк растет быстрее, чем количество договоров ОСАГО 18:53
Ограничения на поставку молочки из Беларуси постепенно снимают 18:45
Сергей Фесиков: На ЧМ в Ханчжоу начался отсчет до Токио-2020 18:45
Утверждена деловая программа российского инвестиционного форума в Сочи 18:43
Прах правозащитницы Алексеевой захоронят в США 18:42
Россия и Беларусь на этой неделе подпишут соглашение о признании виз 18:37
Россияне стали реже допускать просрочки по автокредитам 18:36
Мемориал Солженицыну под Владимиром разбили за один день 18:31
Жители Ивановской области пожаловались на черный снег 18:25
Греф заявил о возможной смене названия Сбербанка 18:12
Мэй не смогла выйти из машины перед переговорами с Меркель 18:10
Путин призвал не забывать о людях при реализации масштабных задач 18:08
СМИ: Подал в отставку начальник главка по противодействию экстремизму МВД 18:03
"Русское радио" ответило недовольным украинским морякам 18:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос: Что вы думаете о юбилеях
Опрос: Что вы думаете о юбилеях
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
Задайте вопрос Андрею Романченко о переходе на цифровое вещание
Задайте вопрос Андрею Романченко о переходе на цифровое вещание
11.12.2018 18:12
Рубрика: Экономика

Греф заявил о возможной смене названия Сбербанка

Текст: Татьяна Шадрина

Сбербанк в финансовой части сохранит свой бренд, а как экосистема может получить новое название. Такими планами поделился с журналистами глава Сбербанка Герман Греф.

Сбербанк начал выдавать кредиты в интернет-магазинах

Год назад Сбербанк утвердил новую стратегию развития до 2020 года. Одной из приоритетных задач было преобразование из кредитной организации в универсальную технологическую компанию и вступление в конкуренцию за клиентов с Google, Apple, Facebook, Amazon. Такие трансграничные гиганты уже создали свои экосистемы, когда для пользователей, кроме финансовых услуг, есть масса других сервисов. Как именно будет называться экосистема Сбербанка, Греф не уточнил. Пока "эта тема проговаривается", сказал он.

"Очевидно, что сегодня мы значительно больше, чем банк. Мы уже достаточно большая экосистема", - цитирует Грефа "Интерфакс".

Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости
Сбербанк сократил 70% менеджеров из-за искусственного интеллекта

Он отметил, что экосистема Сбербанка будет расти и охватывать на 360 градусов клиентов - как физических, так и юридических лиц.

"В финансовой части Сбербанка слово "банк" должно присутствовать по закону. Но в целом для Сбербанка как экосистемы - это уже не совсем точная история", - сказал топ-менеджер.

Экономика Финансы Банки Компании Финансы Сбербанк
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Греф заявил о возможной смене названия Сбербанка
Путин простился с правозащитницей Людмилой Алексеевой
Песков прокомментировал сообщения про Путина и Штази
Пранкеры попросили у губернатора Калифорнии звезду славы для Порошенко
Население не обяжут устанавливать "умные" счетчики на газ