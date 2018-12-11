Греф заявил о возможной смене названия Сбербанка

Сбербанк в финансовой части сохранит свой бренд, а как экосистема может получить новое название. Такими планами поделился с журналистами глава Сбербанка Герман Греф.

Год назад Сбербанк утвердил новую стратегию развития до 2020 года. Одной из приоритетных задач было преобразование из кредитной организации в универсальную технологическую компанию и вступление в конкуренцию за клиентов с Google, Apple, Facebook, Amazon. Такие трансграничные гиганты уже создали свои экосистемы, когда для пользователей, кроме финансовых услуг, есть масса других сервисов. Как именно будет называться экосистема Сбербанка, Греф не уточнил. Пока "эта тема проговаривается", сказал он.

"Очевидно, что сегодня мы значительно больше, чем банк. Мы уже достаточно большая экосистема", - цитирует Грефа "Интерфакс".

Он отметил, что экосистема Сбербанка будет расти и охватывать на 360 градусов клиентов - как физических, так и юридических лиц.

"В финансовой части Сбербанка слово "банк" должно присутствовать по закону. Но в целом для Сбербанка как экосистемы - это уже не совсем точная история", - сказал топ-менеджер.