Сельхозпроизводители с 2019 года начнут платить НДС

Со следующего года плательщики единого сельхозналога должны будут уплачивать налог на добавленную стоимость (НДС), если не воспользуются правом на освобождение.

Времени на подготовку к новым условиям у фермеров достаточно. Но прежде чем принимать решение об освобождении от налога, стоит взвесить возможные последствия. Если основная доля покупателей сельхозпроизводителя - плательщики НДС, то выгоднее налог уплачивать. Если же основные потребители плательщиками НДС не являются, то лучше получить освобождение.Тем, кто спецрежим ЕСХН уже применял, освобождение от НДС доступно только при соблюдении ограничений по уровню дохода от реализации товаров (работ или услуг). За 2018 год доход не должен превысить 100 миллионов рублей, далее должен ежегодно снижаться на 10 миллионов рублей с тем, чтобы к 2022 году достичь 60 миллионов рублей. Иными словами, воспользоваться льготой смогут лишь небольшие хозяйства. Для новичков, которые в 2019 году начнут применять спецрежим впервые, уровень дохода не лимитируется. Однако начиная с 2020 года ограничение распространится и на них.

Для освобождения от НДС с 1 января 2019 года сельхозпроизводитель должен подать в свою инспекцию письменное уведомление. Сделать это нужно не позднее 21 января 2019 года, поскольку 20 января приходится на выходной день. Повторно право на освобождение от НДС не предоставляется, воспользоваться послаблением можно лишь однажды. Это основное отличие сельхозпроизводителей от всех прочих плательщиков НДС.

Важно, что отказаться от льготы по НДС нельзя (такой отказ иной раз выгоден для налогового планирования), пока не истекут 12 последовательных календарных месяцев. Однако если лимит по уровню дохода превышен, то право на освобождение утрачивается с первого числа месяца, в котором такое превышение допущено. "Тогда обязанностей у плательщика ЕСХН прибавится. За месяц, в котором произошло превышение лимита по доходу, нужно восстановить НДС и уплатить его в бюджет, - предупреждает Наталья Бокова, эксперт СКБ Контур. - Может случиться так, что товары (работы, услуги) приобретены до утраты права на освобождение от НДС, но использованы затем в операциях, облагаемых налогом. Суммы НДС, уплаченные по таким товарам и работам, принимаются к вычету в общем порядке".

Для освобождения от НДС нужно подать в инспекцию письменное уведомление не позднее 21 января 2019 года

До 2019 года для плательщиков ЕСХН действовали некоторые преференции. Так, при переходе на сельхозналог не нужно было восстанавливать НДС, ранее принятый к вычету. Появится ли такая обязанность теперь? Нет, восстанавливать НДС по-прежнему не нужно. Однако если с 2019 года сельхозпроизводитель на ЕСХН получит освобождение от НДС, то налог восстановить придется. Сделать это нужно по всем остаткам основных средств, сырья, материалов.

По некоторым операциям пользователи ЕСХН уплачивали НДС и до 2019 года. Например, если ввозили товары в РФ или приобретали товары (работы, услуги) для производственных нужд. В таких ситуациях НДС включался в состав расходов по сельхозналогу, тем самым уменьшая налоговые обязательства фермера. Если в 2019 году сельхозпроизводитель решает платить НДС, он сможет принимать к вычету входящий налог (уплаченный продавцу). Если хотя бы одно из условий предоставления вычета не выполненр, то НДС нужно включать в стоимость реализуемых товаров.

Фермерам предстоит определиться, платить НДС или воспользоваться правом на освобождение. "Прежде чем принять решение, стоит просчитать, какой будет стоимость конечного продукта, - поясняет Наталья Бокова. - Во многом верное решение зависит от того, кто приобретает продукцию. Если товар поставляется преимущественно в розницу, то выгоднее освободиться от НДС. Если же подавляющее большинство клиентов - оптовики, плательщики НДС, им предпочтительно принимать налог к вычету".

Основные средства нужно корректно отразить в налоговом учете в "переходный период" от неплательщика НДС в 2018 году к плательщику в 2019-м. Если сельхозпроизводитель становится плательщиком НДС в 2019 году, он сможет получать вычет при покупке основного средства.