Сенаторы получили ордена и медали к 25-летию палаты

Прошедшее во вторник пленарное заседание Совета Федерации стало необычным - в этом году отмечается 25-летие Федерального Собрания и его верхней палаты. В президиуме собрались действующий председатель Валентина Матвиенко, а также ее предшественники - Сергей Миронов и Владимир Шумейко.

В гости к сенаторам приехал первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко. "Я хотел бы сказать вам большое спасибо от всего коллектива администрации президента РФ за совместную высокоэффективную работу", - отметил представитель Кремля, добавив, что на протяжении четверти века авторитет палаты только возрастает.

Затем он вручил государственные награды четырнадцати членам верхней палаты парламента. Так, глава комитета по международным делам Константин Косачев был удостоен ордена Александра Невского, такую же награду получила член комитета по соцполитике, олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева. Зампред международного комитета Арсен Каноков, зампред комитета по экономполитике Михаил Пономарев и член комитета по федеративному устройству Николай Тихомиров получили ордена Почета. Орденом Дружбы награждены член комитета по соцполитике Владимир Круглый, зампред конституционного комитета Елена Мизулина и член комитета по федеративному устройству Игорь Чернышенко. Шестеро сенаторов - Елена Перминова, Владимир Полетаев, Ахмат Салпагаров, Мухарбий Ульбашев, Игорь Фомин и Анатолий Широков - получили медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Сам Сергей Кириенко также не ушел без награды. Ему вручена медаль Совета Федерации за большой вклад в развитие парламентаризма в РФ, совершенствование федерального законодательства и в связи с 25-летием Совета Федерации.

Несмотря на праздничный характер заседания, сенаторы рассмотрели также ряд важных законов. Один из них меняет порядок блокировки сайтов, содержащих информацию, склоняющую несовершеннолетних к преступлениям. Если сейчас доступ к ним закрывается в течение суток, то после вступления закона в силу блокировка будет происходить немедленно, сразу после того, как уполномоченный правительством орган будет выявлять подобный сайт.

И с точки зрения законотворчества сегодня роль Совета Федерации огромна

Еще один закон запрещает букмекерам и прочим организаторам азартных игр принимать ставки на результаты детско-юношеских соревнований. При этом в законе прописан порядок, согласно которому сами владельцы тотализаторов и букмекерских контор будут перечислять средства на развитие профессионального и детско-юношеского спорта. Реализация этих норм, подчеркнул сенатор Ирек Ялалов, послужит развитию детского спорта и действенным средством против договорных матчей и боев.

Также члены Совфеда в соответствии со своими конституционными полномочиями назначили на новый срок Ольгу Хохрякову на пост заместителя председателя Конституционного суда РФ. Поддержать назначение на заседании пришел лично глава КС Валерий Зорькин. По его словам, Хохрякова - один из крупнейших отечественных специалистов по трудовому праву и "удивительный человек". Конституционному суду повезло, что она находится в их коллективе, заявил он. Сенаторы единогласно поддержали назначение Ольги Хохряковой на новый шестилетний срок.