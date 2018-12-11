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11.12.2018 10:55
Рубрика: В мире

Штаб-квартиру Демпартии США эвакуировали из-за угрозы взрыва

В городе Конкорд штата Нью-Гэмпшир проведена эвакуация сотрудников штаб-квартиры представительства Демократической партии США из-за обнаружения подозрительного пакета. Об инциденте сообщило само представительство в Twitter.

Фото: REUTERS/ Jonathan Ernst
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Представитель Демократической партии отметил, что три человека находились в непосредственной близости от найденного пакета. Одного из сотрудников уже осмотрели медики и не выявили отклонений.

Происхождение посылки, ее отправителя, а также причины, почему пакет вызвал подозрение, в партии комментировать отказались, объяснив это интересами следствия.

На данный момент здание представительства закрыто, в районе временно перекрыт проезд для машин. На месте продолжают работать федеральные правоохранительные органы.

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