Штаб-квартиру Демпартии США эвакуировали из-за угрозы взрыва

В городе Конкорд штата Нью-Гэмпшир проведена эвакуация сотрудников штаб-квартиры представительства Демократической партии США из-за обнаружения подозрительного пакета. Об инциденте сообщило само представительство в Twitter.

Представитель Демократической партии отметил, что три человека находились в непосредственной близости от найденного пакета. Одного из сотрудников уже осмотрели медики и не выявили отклонений.

Происхождение посылки, ее отправителя, а также причины, почему пакет вызвал подозрение, в партии комментировать отказались, объяснив это интересами следствия.

На данный момент здание представительства закрыто, в районе временно перекрыт проезд для машин. На месте продолжают работать федеральные правоохранительные органы.