СМИ: КНДР считает новые санкции США политической провокацией

КНДР расценивает новые санкции Вашингтона против трех представителей высшего руководства страны как враждебный акт, противоречащий духу доброй воли исторического сингапурского саммита.

Об этом говорится в комментарии, опубликованном во вторник центральной северокорейской газетой газетой Rodong Sinmun. По мнению издания, включение трех членов ЦК Трудовой партии в американский санкционный список под предлогом защиты прав человека, является политической провокацией и идет вразрез с духом июньской встречи лидеров США и КНДР, пишет ТАСС.

Напомним, санкции Вашингтон ввел в понедельник. В черный список попали заместители председателя ЦК партии Цой Рен Хе и Пак Гван Хо, возглавляющий также отдел пропаганды и агитации, и Чон Ген Тхэк, который, по данным США, является членом ЦК партии и министром государственной безопасности КНДР. По мнению минфина США, эти чиновники причастны к серьезным нарушениям прав человека и цензуре в Северной Корее, а также к ограничению доступа граждан страны к иностранным СМИ.