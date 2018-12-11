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11.12.2018 06:32
Рубрика: В мире

СМИ: КНДР считает новые санкции США политической провокацией

Фото: AP Photo/Patrick Semansky Фото: AP Photo/Patrick Semansky
Фото: AP Photo/Patrick Semansky

КНДР расценивает новые санкции Вашингтона против трех представителей высшего руководства страны как враждебный акт, противоречащий духу доброй воли исторического сингапурского саммита.

Фото: AP Photo/Rogelio V. Solis
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Об этом говорится в комментарии, опубликованном во вторник центральной северокорейской газетой газетой Rodong Sinmun. По мнению издания, включение трех членов ЦК Трудовой партии в американский санкционный список под предлогом защиты прав человека, является политической провокацией и идет вразрез с духом июньской встречи лидеров США и КНДР, пишет ТАСС.

Напомним, санкции Вашингтон ввел в понедельник. В черный список попали заместители председателя ЦК партии Цой Рен Хе и Пак Гван Хо, возглавляющий также отдел пропаганды и агитации, и Чон Ген Тхэк, который, по данным США, является членом ЦК партии и министром государственной безопасности КНДР. По мнению минфина США, эти чиновники причастны к серьезным нарушениям прав человека и цензуре в Северной Корее, а также к ограничению доступа граждан страны к иностранным СМИ.

В мире США В мире Восточная Азия Северная Корея Санкции и антисанкции
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