СМИ: Власти оборудуют квартиры "умными счетчиками" газа

Жителей страны, пользующихся центральным газоснабжением, могут обязать оборудовать квартиры "умными счетчиками". На установку таких приборов понадобится почти 130 миллиардов рублей. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в правительстве.

Вопрос установки новых счетчиков газа поднимался на правительственном совещании по развитию интеллектуальных систем учета электроэнергии четвертого декабря, рассказали собеседники издания. После заседания вице-премьер Дмитрий Козак поручил Минэнерго, Минэкономики и Федеральной антимонопольной службе проработать способы внедрения "умных счетчиков". Предложения должны быть представлены в правительство до первого марта 2019 года.

Как ранее писала "Российская газета", Минстрой предложил возложить затраты на установку и сверку "умных счетчиков" на поставщиков ресурсов. Правда, речь шла о приборах учета горячей и холодной воды, а не газа. В октябре замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис уточнял, что ведомство уже разработало законопроект и направило его на рассмотрение в федеральные органы власти. До конца года поправки должны быть представлены в правительство.