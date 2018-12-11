Новости

Россельхознадзор снял запрет на поставки продукции с Витебской птицефабрики 09:55
В московском метро произошел сбой на двух ветках 09:49
Одной из попавших в ДТП в Бурятии машин управлял полицейский 09:45
АвтоВАЗ отзывает более 41 тысячи Lada Vesta из-за шин 09:45
В Екатеринбург привезли трофеи сирийской армии 09:38
Посольство РФ оценило изменение рекомендаций США по поездкам в Россию 09:30
В Омске пенсионер на иномарке сбил четырех пешеходов 09:23
В Барнауле девочка упала в лужу с кипятком 09:15
Как поедет "Жигуль", если на него поставить второй руль 09:03
Названа самая прослушиваемая песня прошлого века 08:46
СМИ: Власти оборудуют квартиры "умными счетчиками" газа 08:24
На помощь отшельнице Агафье Лыковой из Кемерова вылетит вертолет 08:24
Футболисту Кержакову и его жене велели обследоваться у нарколога 08:02
Госдума рассмотрит законопроект о повышении МРОТ до 11280 рублей 07:46
Две монахини проиграли в казино Лас-Вегаса полмиллиона долларов 07:46
На Камчатке завели дело на продавцов, избивших полицейских 07:27
Япония прекратила поиски в районе столкновения военных самолетов США 07:11
Instagram разрешил пользователям отправлять голосовые сообщения 06:51
В Хабаровске 18 детсадовцев заразились кишечной палочкой 06:46
В Китае японца приговорили к 12 годам тюрьмы за шпионаж 06:37
СМИ: КНДР считает новые санкции США политической провокацией 06:32
В Малайзии 18 южнокорейских туристов пострадали в ДТП 06:04
Мексика направит 30 миллиардов долларов на решение проблем миграции 05:27
СМИ: Бутина согласилась частично признать вину 05:22
Жители Курил ощутили трехбалльное землетрясение 05:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем удивят телеканалы на этой неделе
Чем удивят телеканалы на этой неделе
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
Задайте вопрос Андрею Романченко о переходе на цифровое вещание
Задайте вопрос Андрею Романченко о переходе на цифровое вещание
11.12.2018 08:24
Рубрика: Экономика

СМИ: Власти оборудуют квартиры "умными счетчиками" газа

Текст: Юлия Кривошапко

Жителей страны, пользующихся центральным газоснабжением, могут обязать оборудовать квартиры "умными счетчиками". На установку таких приборов понадобится почти 130 миллиардов рублей. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в правительстве.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Заменить электросчетчики москвичам все чаще предлагают мошенники

Вопрос установки новых счетчиков газа поднимался на правительственном совещании по развитию интеллектуальных систем учета электроэнергии четвертого декабря, рассказали собеседники издания. После заседания вице-премьер Дмитрий Козак поручил Минэнерго, Минэкономики и Федеральной антимонопольной службе проработать способы внедрения "умных счетчиков". Предложения должны быть представлены в правительство до первого марта 2019 года.

Как ранее писала "Российская газета", Минстрой предложил возложить затраты на установку и сверку "умных счетчиков" на поставщиков ресурсов. Правда, речь шла о приборах учета горячей и холодной воды, а не газа. В октябре замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис уточнял, что ведомство уже разработало законопроект и направило его на рассмотрение в федеральные органы власти. До конца года поправки должны быть представлены в правительство.

Экономика ЖКХ Правительство Минэнерго Правительство ФАС
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СМИ: Власти оборудуют квартиры "умными счетчиками" газа
Путин и Меркель обсудили ситуацию в Керченском проливе и ДРСМД
Песков осудил решение Украины прекратить договор о дружбе с РФ
СМИ: Бутина согласилась частично признать вину
Названа самая прослушиваемая песня прошлого века