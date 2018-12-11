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11.12.2018 11:32
Рубрика: Экономика

Социальные карты в России станут цифровыми

Текст: Марина Гусенко

С нового года Пенсионный фонд России запускает пилотный проект - цифровая социальная карта.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Названы регионы с самой большой и маленькой пенсией

В его рамках предприниматели, не имеющие доступа к базе данных фонда, смогут идентифицировать россиянина как пенсионера или предпенсионера. Об этом сообщает пресс-служба ПФР.

Цифровые социальные карты будут реализованы через цифровое приложение ПФР. В них будет закодирована информация о статусе каждого человека и положенных ему социальных льготах, скидках и иных формах социальной поддержки не только со стороны государства, но и коммерческих компаний.

Считать код можно будет с экрана смартфона.

Экономика Пенсии и пособия Госфонды и контрольные органы Пенсионный фонд
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