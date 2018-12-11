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11.12.2018 17:45
Рубрика: Спорт

Стадион "Динамо": было - стало

Старейший стадион Москвы реконструировали 10 лет. Как он выглядит теперь
Текст: Артем Локалов
Видео: Алексей Петров
Последний матч футбольное "Динамо" провело на арене в Петровском парке в 2008-м. С тех пор менялись проекты, подрядчики, а стройка продолжалась. Теперь стадион готов.
Футбольная арена на стадионе "Динамо". Фото: Алексей Петров Футбольная арена на стадионе "Динамо". Фото: Алексей Петров
Футбольная арена на стадионе "Динамо". Фото: Алексей Петров

Стадион "Динамо" - старейший в Москве. В этом году он отметил 90-летие. От прежнего стадиона, правда, сохранилась лишь Западная трибуна.

Теперь это не только футбольный стадион, но и универсальный дворец для хоккея, баскетбола и концертов - все под одной крышей. Ледовое шоу Евгения Плющенко запланировано здесь уже на конец декабря.

Универсальный дворец для хоккея, баскетбола и концертов. / Алексей Петров

В футбол тут впервые сыграют 10 марта 2019-го. Это будет старейшее московское футбольное противостояние - "Динамо" против "Спартака". С 2008-го футбольное "Динамо" проводило матчи в подмосковных Химках. На минувших выходных "Динамо" провело последний матч на "Арене Химки" и обыграло "Урал" 4:0.

Газон на новом стадионе постелили еще год назад - его привезли из Волгоградской области. Московской зимой вместо солнца его освещают специальные  лампы. 

Газон на футбольной арене постелили в прошлом году. / Алексей Петров

Фото: РИА Новости ria.ru
Евгений Евтушенко рассказал об историческом футбольном матче СССР - ФРГ

26 121 человек - это официальная вместимость футбольной арены, которая когда-то была домашней не только для "Динамо", но и для "Спартака", ЦСКА, "Локомотива"... Теперь под одной крышей соберут динамовские коллективы из разных видов спорта.

Кстати, крыша над футбольным полем - уникальная. Во время установки на доли секунды ей пришлось буквально зависнуть в воздухе - таковы особенности конструкции.

Да и сам стадион - особенный. Тут играли в футбол и до Великой Отечественной, и после. Именно здесь состоялась легендарная игра сборных СССР и ФРГ, о которой написал стихотворение Евгений Евтушенко.

...Незримые струпья от ран отдирая,
катили с медалями и орденами,
обрубки войны к стадиону "Динамо" -
в единственный действующий храм,
тогда заменявший религию нам.

Здесь высаживали овощи в военное время, здесь проводили парады, спортивные состязания и концерты - в мирное.

Когда стадион закрыли на реконструкцию в 2008-м, говорилось, что над футбольными трибунами установят и обогрев. Это было бы актуально для осенних и зимних матчей. Но в итоге от этой идеи отказались...

Исторические барельефы выставят в музее, а на фасаде стадиона установили копии. / Алексей Петров

Копии барельефов скульптора Сергея Меркурова на фасадах установили еще в начале года. Исторические барельефы специалисты собирали из семи тысяч фрагментов.

Подлинники решили выставить в музее. Его тоже планируют открыть на территории стадиона "Динамо".

Спорт Футбол Общество История
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