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Рубрика: В мире

Суд снова рассмотрит вопрос освобождения под залог финдиректора Huawei

Фото: REUTERS/Aly Song Фото: REUTERS/Aly Song
Фото: REUTERS/Aly Song

В Канаде верховный суд провинции Британская Колумбия принял решение продолжить во вторник 11 декабря слушания по вопросу освобождения под залог финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу.

На очередном заседании судья намерен выслушать дополнительные доводы защиты, настаивающей на освобождении Ваньчжоу под залог. В ходе последних слушаний у суда остались вопросы относительно статуса в Канаде мужа обвиняемой.

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Ее супруг Лю Сяоцзун заявил о готовности стать поручителем жены в случае ее выхода под залог в 15 миллионов канадских долларов (11,3 миллиона долларов США). Однако выяснилось, что у него нет вида на жительство, а срок действия визы истекает в феврале будущего года. По канадским законам, поручителем может быть только резидент страны, но юристы утверждают, что Лю Сяоцзун может оперативно продлить документы по сроку пребывания в Канаде.

Ранее адвокаты Мэн Ваньчжоу заявили, что она оплатит все затраты, связанные с выходом под залог. Юристы пригласили в суд сотрудников двух частных канадских служб безопасности, которые заявили, что они могут организовать слежку и контроль за действиями финдиректора Huawei, пишет ТАСС.

Мэн Ваньчжоу - дочь основателя Huawei Жэнь Чжэнфэя и заместителя председателя правления компании - была арестована в Ванкувере первого декабря по просьбе Соединенных Штатов. Она обвиняется в нарушениях американских торговых санкций против Ирана. Мэн Ваньчжоу своей вины не признает.

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