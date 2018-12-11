Дональд Трамп пригрозил приостановить работу правительства, в случае неполучения поддержки по строительству стены на границе с Мексикой, передает "Интерфакс". Сейчас противостоящие президенту в этом решении демократы блокируют финансирование строительства и это вызывает гнев главы государства.

"Я буду горд приостановить работу правительства по причинам, связанным с безопасностью наших границ", - заявил Трамп в ходе встречи в Овальном кабинете с лидером демократического меньшинства в Сенате Чаком Шумером и лидером демократов в Палате представителей Конгресса Нэнси Пелоси.

"Я стану тем, кто остановит его (правительства - прим."РГ") работу. И я не буду винить вас в этом", - пригрозил глава Белого дома.

Трамп требует на строительство 5 млрд долларов, а демократы готовы выделить в четыре раза меньше.