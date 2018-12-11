Трамп утвердил стратегию по борьбе с попаданием ОМУ к террористам

Президент США Дональд Трамп утвердил национальную стратегию по противодействию угрозе попадания оружия массового уничтожения (ОМУ) в руки террористов. Заявление об этом в понедельник распространила пресс-служба Белого дома.

Эта стратегия подразумевает, что США возглавят общемировые усилия по пресечению доступа террористов к ОМУ и компонентам для его производства, сообщает ТАСС. Кроме того, Вашингтон будет оказывать давление на террористические группы, которые пытаются завладеть таким вооружением; а также, США будут укреплять свои возможности для борьбы с террористами, применяющими ОМУ.

Отмечается, что подписав этот документ, американский лидер подчеркнул важность обеспечения недоступности химического, биологического, радиоактивного и ядерного оружия для наиболее опасных людей в мире.

Как заявила секретарь Белого дома Сара Сандерс, эта стратегия является первым всеобъемлющим публичным описанием подхода правительства Соединенных Штатов к борьбе с терроризмом с применением ОМП, пишет РИА Новости.