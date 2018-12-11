Транзитным авиапассажирам отменят вторичный досмотр

Минтранс намерен исключить вторичный досмотр авиапассажиров. Министерство разработало проект поправок в правила проведения предполетного досмотра пассажиров, их багажа и ручной клади.

Исключения планируется сделать для тех, кто летит на одном и том же воздушном судне и под тем же номером рейса, то есть транзитом.

Перевозчик делает посадку в промежуточном аэропорту для дозаправки или по другим причинам, например, смена экипажа. Транзитный пассажир в это время может выйти из самолета и прогуляться по аэропорту. Сейчас он обязан после этого снова пройти досмотр для прохода в чистую зону аэропорта и для посадки в самолет.

Те же требования сейчас и для трансферных пассажиров, которые прибывают в аэропорт одним рейсом, а продолжают путь - другим. Им тоже приходиться проходить вторичный досмотр. Пока только багаж, который перевозят из одного самолета в другой, не проверяют вторично.

Чтобы сэкономить время и траты служб аэропортов, а также самих пассажиров, Международная ассоциация аэропортов обратилась в Минтранс с предложением исключить необходимость предполетного досмотра транзитных и трансферных пассажиров в промежуточных пунктах при внутренних воздушных перевозках, а также пассажиров, вылетающих из промежуточного аэропорта за пределы России. Воздушные гавани, входящие в ассоциацию, готовы создать для этого все необходимые условия.

Однако Минтранс в проекте поправок к правилам делает оговорку, что возможность не проходить промежуточный досмотр в аэропортах будет у россиян и граждан тех стран, с которыми Россия заключила соглашения о признании стандартов авиационной безопасности.

Те, кто прибыл из стран, где стандарты безопасности не такие высокие, как в России, будет походить вторичный досмотр, как и те, кто контактировал с пассажирами, еще не прошедшими предполетный досмотр, уточнили в Минтрансе.