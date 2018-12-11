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11.12.2018 08:00
Рубрика: Экономика

Транзитным авиапассажирам отменят вторичный досмотр

Текст: Татьяна Шадрина
Минтранс намерен исключить вторичный досмотр авиапассажиров. Министерство разработало проект поправок в правила проведения предполетного досмотра пассажиров, их багажа и ручной клади.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Исключения планируется сделать для тех, кто летит на одном и том же воздушном судне и под тем же номером рейса, то есть транзитом.

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Перевозчик делает посадку в промежуточном аэропорту для дозаправки или по другим причинам, например, смена экипажа. Транзитный пассажир в это время может выйти из самолета и прогуляться по аэропорту. Сейчас он обязан после этого снова пройти досмотр для прохода в чистую зону аэропорта и для посадки в самолет.

Те же требования сейчас и для трансферных пассажиров, которые прибывают в аэропорт одним рейсом, а продолжают путь - другим. Им тоже приходиться проходить вторичный досмотр. Пока только багаж, который перевозят из одного самолета в другой, не проверяют вторично.

Чтобы сэкономить время и траты служб аэропортов, а также самих пассажиров, Международная ассоциация аэропортов обратилась в Минтранс с предложением исключить необходимость предполетного досмотра транзитных и трансферных пассажиров в промежуточных пунктах при внутренних воздушных перевозках, а также пассажиров, вылетающих из промежуточного аэропорта за пределы России. Воздушные гавани, входящие в ассоциацию, готовы создать для этого все необходимые условия.

Фото: Егор Алеев / ТАСС
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Однако Минтранс в проекте поправок к правилам делает оговорку, что возможность не проходить промежуточный досмотр в аэропортах будет у россиян и граждан тех стран, с которыми Россия заключила соглашения о признании стандартов авиационной безопасности.

Те, кто прибыл из стран, где стандарты безопасности не такие высокие, как в России, будет походить вторичный досмотр, как и те, кто контактировал с пассажирами, еще не прошедшими предполетный досмотр, уточнили в Минтрансе.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс Правила авиаперевозок
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