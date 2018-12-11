"Три часа читаю "Муму", пока ни одной коровы". Соцсети охватила книжная истерика

В российском сегменте Twitter стихийно возник новый флешмоб, участники которого сравнивают названия книг и их содержимое, после чего жалуются на несоответствие одного другому.

Все началось с поста девушки с ником @zabuivchivaya.

уже три часа читаю роман "мастер и маргарита" и ни мастера ни маргариты там пока нет — олеsя (@zabuivchivaya) 9 декабря 2018 г.

Довольно быстро выяснилось, что таких книг достаточно много.

Уже три часа читаю "Атлант расправил плечи" и никакого атланта там пока нет https://t.co/9cDYLV3rvf — RED DED (@tvoy_dead) 11 декабря 2018 г.

Уже три часа читаю «полет Эйзенштейна» и никакого знаменитого советского режиссёра там пока нет — Loskoron (@Loskoron) 11 декабря 2018 г.

Уже три часа читаю "Пролетая над гнездом кукушки" и никакой кукушки и полетов там пока нет https://t.co/Ls4NyrEo83 — Томас (@tot_Tomas) 11 декабря 2018 г.

Уже три часа читаю "Муму" - до сих пор ни одной коровы — Нерезидент (@neresident) 11 декабря 2018 г.

Три часа читаю "Сожжение хром", а до сих по ни слова о браузере от гугла — ropshin (@b_ropshin) 11 декабря 2018 г.

Уже три часа читаю «Горе от ума» - горя нахватался, а ума так и не прибавилось. — Лев Гуревич (@2YPEBU4) 11 декабря 2018 г.

Уже три часа читаю "Над пропастью во ржи", но нет ни пропасти ни ржи — Афигенный Черный Кот (@catinsweter) 11 декабря 2018 г.

Уже три часа читаю «Колыбель для кошки» и ни колыбели, ни кошки там пока нет — Лесь, посоветуй книгу (@_Easy_please) 11 декабря 2018 г.

Уже три часа читаю мануал "компьютер для чайников", но компьютер так никто и не дал. — Чай с пряниками (@redpryanik) 11 декабря 2018 г.

Уже 3 часа читаю «50 оттенков серого», а всё ещё никаких серых оттенков нет — Чай с пряниками (@redpryanik) 11 декабря 2018 г.

Уже 3 часа читаю «зов Ктулху», а Ктулху так никто и не зовёт — Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) 11 декабря 2018 г.

Уже три часа читаю "Поющие в терновнике", а мне так никто и не спел — Афигенный Черный Кот (@catinsweter) 11 декабря 2018 г.

уже три часа читаю "11 минут" и, видимо, что-то делаю не так — тот самый Костоев (@van_der_bone) 11 декабря 2018 г.

Уже три часа читаю "Улитка на склоне" - до сих пор ни одной улитки — Дмитрий Рак (@pixel_story) 11 декабря 2018 г.

Уже три часа читаю «Мужчина вашей мечты», а никто так и не появился. — голые личи (@fairendahlk) 11 декабря 2018 г.

Уже 3 часа читаю «Тысячеликий герой», а у героя всего одно лицо — Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) 11 декабря 2018 г.

Уже 3 часа читаю «Хоббит или Туда и Обратно», а он даже туда не дошёл — Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) 11 декабря 2018 г.

Уже три часа читаю "Сто лет одиночества", а народу там все больше и больше. — забыт и ничто (@sovest_natzii) 11 декабря 2018 г.

уже 3 часа читаю "Капитал", но все ещё работаю на дядю — Ефрем (@many_as_1) 11 декабря 2018 г.