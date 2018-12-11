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"Три часа читаю "Муму", пока ни одной коровы". Соцсети охватила книжная истерика

11.12.2018,  
15:20
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

В российском сегменте Twitter стихийно возник новый флешмоб, участники которого сравнивают названия книг и их содержимое, после чего жалуются на несоответствие одного другому.

Все началось с поста девушки с ником @zabuivchivaya.

Довольно быстро выяснилось, что таких книг достаточно много.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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