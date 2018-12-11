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11.12.2018 13:49
Рубрика: В мире

Турция начала строить новую военную базу на Черном море

Текст: Игорь Дунаевский

Турецкие военные приступили к строительству новой базы на Черном море. Как сообщает местная газета Milliyet, создаваемая военно-морская база будет расположена на черноморском побережье примерно в 40 километрах от города Трабзон. Строительные работы на месте уже начались.

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Согласно проекту, служить на новом объекте будут порядка 400 военнослужащих и около 200 гражданских лиц. В настоящее время у ВМС Турции есть восемь военно-морских баз в акваториях четырех морей.

Газета отмечает, что планы о строительстве этого объекта были подготовлены еще несколько десятков лет назад, но до сих пор турецкие власти не выделяли средств на их реализацию. Решение о строительстве базы принято на фоне открытия газопровода "Турецкий поток" и недавнего инцидента между российскими и украинским судами.

В мире Ближний Восток Турция
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