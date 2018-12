Тысячи приказов и постановлений приговорены к "регуляторной гильотине"

Вслед за нормативно-правовыми актами советского времени через "регуляторную гильотину" пройдут акты, принятые до 2010 года. Через три года контролеры не смогут проверять обязательные требования, которые в них содержатся. Об этом сообщила директор департамента контрольно-надзорной и разрешительной деятельности минэкономразвития Надежда Машкова на конференции "Реформа КНД: новый госконтроль на практике" в Аналитическом центре (АЦ) при правительстве РФ.

Фактически "регуляторная гильотина" - это признание провала попыток пересмотреть в "ручном режиме" множество актов, которыми руководствуются контрольно-надзорные органы (в основном это подзаконные акты - постановления правительства, ведомственные приказы и так далее), а также попыток минэкономразвития внедрить принцип one in - one out и тем более one in - two out, по которым принятие одного обязательного требования должно сопровождаться отменой одного или двух устаревших. Пересмотр обязательных требований оказался, пожалуй, самым трудным направлением реформы контроля и надзора, а стремление правительства облегчить работу бизнеса прочно переплелось с потоком все новых ограничений и требований, принимаемых с целью защиты жизни и здоровья людей, охраны окружающей среды и так далее.

Поправки, закрепляющие радикальный подход к отмене значительной части избыточных и неэффективных требований к бизнесу, будут предложены в правительственный законопроект "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ". С февраля он ожидает второго чтения в Государственной Думе.

В 2017 году уже была запрещена проверка норм, остававшихся только в актах советского времени: все, что действительно было важно и дорого контролерам, они постарались за два с половиной года перенести в новые акты, которые прошли общественное обсуждение по процедуре оценки регулирующего воздействия (ОРВ). Поскольку ОРВ, дающая бизнесу возможность защититься от абсурдных обязанностей и запретов, введена в 2010 году, новый этап пересмотра обязательных требований охватит период 1992-2009 годов. По предварительным оценкам, он может затронуть 3736 актов, рассказали "РГ" в минэкономразвития.

Однако в реальности масштаб этой работы может быть больше. В экспертных материалах АЦ отмечается, что применение механизма "регуляторной гильотины" приведет к пересмотру всего массива подзаконных актов, принятых на основании и во исполнение законов, утвержденных до 2010 года, поскольку они неразрывно связаны друг с другом. Кроме того, не ясно, каков порядок пересмотра нормативных правовых актов, которые были приняты до 2010 года, но действуют в редакции, утвержденной после 2010 года, говорится в материалах АЦ.

Второй этап сплошного пересмотра обязательных требований затронет 3,7 тысячи приказов и постановлений 1992-2009 годов

Первоначальная задача - пересмотр именно актов и требований, принятых до 2010 года, пояснили в минэкономразвития. "Вторым этапом после этой большой работы может быть иной временной интервал, - допустили в ведомстве. - Кроме того, в отношении данных актов (после 2010 года) может быть применен механизм оценки фактического воздействия (ОФВ)". Ранее подкомиссия по ОФВ под руководством главы минэкономразвития Максима Орешкина отобрала 17 значимых для бизнеса законов, постановлений и приказов, которые в 2019 году могут быть отменены по итогам экспертизы, если будет признано, что польза от них существенно меньше издержек на их исполнение.

Согласно рекомендациям АЦ, полной отмене должны подлежать акты, принятые до 2010 года и содержащие только обязательные требования; процедура пересмотра должна быть закреплена постановлением правительства; нужно избежать "переутверждения" действующих актов; в первую очередь пересмотр должен коснуться ведомственных актов.