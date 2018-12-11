Эксперимент по охлаждению планеты намерены провести ученые Гарвардского университета.

Они замахнулись на одну из самых больных проблем землян - глобальное потепление. Нет, они не намерены обуздать главного виновника роста температуры - парниковый газ, концентрация которого, несмотря на все усилия, продолжает расти. Авторы проекта хотят подойти к проблеме иначе: отразить часть приходящего к Земле солнечного излучения. Для этого с помощью воздушного шара "впрыснуть" на высоте около 20 километров частицы карбоната кальция, по сути, школьного мела. Они рассеются на пространстве около 1 километра и диаметром в 100 метров.

Сама по себе идея отражать солнечное излучение не нова. К примеру, одним из активных ее сторонников был многолетний директор Института глобального климата и экологии академик Юрий Израэль. Более того, он проводил натурные эксперименты. Но работал не с карбонатом кальция, а с органическими аэрозолями. Идеальным вариантом было бы внесение в стратосферу диоксида серы, как это происходит при мощных вулканических извержениях. Однако у серы было множество противников, которые опасаются, что внесенные в стратосферу соединения нанесут серьезный ущерб озоновому слою, а главное вызовут по всей планете кислотные дожди.

Ученые из Гарварда считают, что хотя соединение кальция тоже имеет свои недостатки, но оно не нанесет серьезный урон природе. А что такой эксперимент надо срочно проводить, у них нет сомнений. Час "икс", когда рост средней температуры на планете превысит 2 градуса, стремительно приближается, несмотря на все попытки государств договориться и остановить эту тенденцию. Уже составлены сценарии будущих природных катаклизмов - засуха на огромных территориях, затопление многих городов, в том числе гигантских мегаполисов и прибрежных районов.

Ждать дальше просто нельзя! У человечества нет времени на раздумья, утверждают ученые Гарварда. Пока мы взвешиваем аргументы "за" и "против" подобных проектов, апокалипсис стремительно надвигается. Поэтому надо как можно быстрей начинать отрабатывать разные варианты противодействия, чтобы катаклизм не застал нас врасплох. Это не оставит накопление парниковых газов, но хотя бы даст временную паузу, чтобы найти другие более приемлемые способы борьбы с потеплением. В этом подходе у американских ученых есть своя логика.

Впрочем, даже если эксперименты американцев окажутся успешными и продемонстрируют, что солнечная геоинженерия стоит того, чтобы ее развивать, она не станет идеальным решением в вопросе борьбы с глобальным потеплением. Человечеству по-прежнему будет необходимо сократить объемы выбросов углерода, так как именно они считаются основной причиной изменения климата.

Комментарий

Алексей Рябошапко, доктор физико-математических наук Института глобального климата и экологии РАН:

- Оценки показывают, что, уменьшив доходящий до Земли поток энергии на 1 процент, можно снизить среднюю температуру на один градус. Но здесь есть немало минусов. Скажем, математические модели предсказывают падение осадков особенно в Индокитае. А там живут от муссона до муссона, любая засуха - катастрофа. И самое главное, что этот метод не устраняет причины глобального потепления, а значит, не видно конца, когда от него можно отказаться.