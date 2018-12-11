Новости

Из-за скандала церемония вручения "Оскара" может пройти без ведущего 21:36
Ростуризм уведомил о корректировке расписания чартеров с острова Хайнань 21:30
МИД назвал "неприемлемыми" слова Помпео о самолетах РФ в Венесуэле 21:25
В Госдуме рассказали, зачем США санкции против "Северного потока-2" 21:17
Россия поможет Турции в создании оптических атомных часов 21:11
Глава МИД Японии уклонился от ответа на вопросы о мирном договоре с РФ 20:59
В Европе назвали вопиющим решение украинского суда по Вышинскому 20:56
Трамп пригрозил приостановить работу правительства 20:54
Пять человек стали жертвами стрельбы в соборе в Бразилии 20:18
Жительницу Пскова отправили под домашний арест за продажу дочери 20:16
Депутат Рады призвал инопланетян уничтожить Крымский мост 20:11
Законопроект о блокировке сайтов по решению ЦБ внесен в Госдуму 20:06
Юноши "Локомотива" вышли в плей-офф Лиги чемпионов, разгромив "Шальке" 19:51
Мэр карельского города Питкяранты попала под колеса автомобиля 19:31
Атлеты из Беларуси смогут выступать за российские команды с 2019 года 19:28
В Шереметьево на таможне остановили известного футболиста 19:20
В Москве за три года число фермерских магазинов выросло в 3,5 раза 19:08
Путин поручит генпрокурору проверить дело Пономарева 19:08
Госдума одобрила в первом чтении отсрочку лицензирования энегосбытов 19:02
Москва встала в 8-балльных пробках 19:01
Владимир Морозов: Побеждать на этом чемпионате мира будет сложнее 18:54
Автопарк растет быстрее, чем количество договоров ОСАГО 18:53
Ограничения на поставку молочки из Беларуси постепенно снимают 18:45
Сергей Фесиков: На ЧМ в Ханчжоу начался отсчет до Токио-2020 18:45
Утверждена деловая программа российского инвестиционного форума в Сочи 18:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос: Что вы думаете о юбилеях
Опрос: Что вы думаете о юбилеях
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
Задайте вопрос Андрею Романченко о переходе на цифровое вещание
Задайте вопрос Андрею Романченко о переходе на цифровое вещание
11.12.2018 21:10
Рубрика: Общество

Охладить Землю

В Америке проведут эксперимент с климатом
Текст: Сергей Деменко
Российская газета - Федеральный выпуск №7742 (279)
Эксперимент по охлаждению планеты намерены провести ученые Гарвардского университета.
Глобальное потепление уже "достало" и дно океанов, и вершины гор. Фото: REUTERS Глобальное потепление уже "достало" и дно океанов, и вершины гор. Фото: REUTERS
Глобальное потепление уже "достало" и дно океанов, и вершины гор. Фото: REUTERS

Они замахнулись на одну из самых больных проблем землян - глобальное потепление. Нет, они не намерены обуздать главного виновника роста температуры - парниковый газ, концентрация которого, несмотря на все усилия, продолжает расти. Авторы проекта хотят подойти к проблеме иначе: отразить часть приходящего к Земле солнечного излучения. Для этого с помощью воздушного шара "впрыснуть" на высоте около 20 километров частицы карбоната кальция, по сути, школьного мела. Они рассеются на пространстве около 1 километра и диаметром в 100 метров.

Фото: depositphotos.com
Климатологи: 2018-й год близок к температурному рекорду

Сама по себе идея отражать солнечное излучение не нова. К примеру, одним из активных ее сторонников был многолетний директор Института глобального климата и экологии академик Юрий Израэль. Более того, он проводил натурные эксперименты. Но работал не с карбонатом кальция, а с органическими аэрозолями. Идеальным вариантом было бы внесение в стратосферу диоксида серы, как это происходит при мощных вулканических извержениях. Однако у серы было множество противников, которые опасаются, что внесенные в стратосферу соединения нанесут серьезный ущерб озоновому слою, а главное вызовут по всей планете кислотные дожди.

Ученые из Гарварда считают, что хотя соединение кальция тоже имеет свои недостатки, но оно не нанесет серьезный урон природе. А что такой эксперимент надо срочно проводить, у них нет сомнений. Час "икс", когда рост средней температуры на планете превысит 2 градуса, стремительно приближается, несмотря на все попытки государств договориться и остановить эту тенденцию. Уже составлены сценарии будущих природных катаклизмов - засуха на огромных территориях, затопление многих городов, в том числе гигантских мегаполисов и прибрежных районов.

Фото: depositphotos.com
Ученый рассказал, как изменится жизнь россиян из-за глобального потепления

Ждать дальше просто нельзя! У человечества нет времени на раздумья, утверждают ученые Гарварда. Пока мы взвешиваем аргументы "за" и "против" подобных проектов, апокалипсис стремительно надвигается. Поэтому надо как можно быстрей начинать отрабатывать разные варианты противодействия, чтобы катаклизм не застал нас врасплох. Это не оставит накопление парниковых газов, но хотя бы даст временную паузу, чтобы найти другие более приемлемые способы борьбы с потеплением. В этом подходе у американских ученых есть своя логика.

Впрочем, даже если эксперименты американцев окажутся успешными и продемонстрируют, что солнечная геоинженерия стоит того, чтобы ее развивать, она не станет идеальным решением в вопросе борьбы с глобальным потеплением. Человечеству по-прежнему будет необходимо сократить объемы выбросов углерода, так как именно они считаются основной причиной изменения климата.

Комментарий

Алексей Рябошапко, доктор физико-математических наук Института глобального климата и экологии РАН:

- Оценки показывают, что, уменьшив доходящий до Земли поток энергии на 1 процент, можно снизить среднюю температуру на один градус. Но здесь есть немало минусов. Скажем, математические модели предсказывают падение осадков особенно в Индокитае. А там живут от муссона до муссона, любая засуха - катастрофа. И самое главное, что этот метод не устраняет причины глобального потепления, а значит, не видно конца, когда от него можно отказаться.

Общество Экология
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Российские космонавты на МКС вышли в открытый космос
Греф заявил о возможной смене названия Сбербанка
Путин поручит генпрокурору проверить дело Пономарева
Песков прокомментировал сообщения про Путина и Штази
Эксперт уточнил, насколько вырастут зарплаты после увеличения МРОТ