Сегодня про литийионные аккумуляторы знает, наверное, каждый. И уж точно держал их в руках.

Эти устройства стоят во многих гаджетах, в том числе в мобильных телефонах, ноутбуках, видеокамерах, электромобилях и т.д. Вообще, у них много сфер применения, например, различные накопители энергии, в том числе в солнечных и ветровых электростанциях.

Научный сотрудник Сколтеха кандидат химических наук Станислав Федотов замахнулся на монополиста. Он выиграл грант в конкурсе молодых ученых Ассоциации "Глобальная энергия", убедив требовательное жюри, что можно сразу в 20 раз уменьшить цену дорогого аккумулятора. Для этого в нем надо "всего лишь" заменить литий на калий. " Число месторождений лития на планете очень ограничено, потому стоит дорого, - говорит Федотов. - С калием таких проблем нет, он широко распространен, и его цена в разы меньше".

Он подчеркивает, что заменить литий в портативных устройствах вряд ли удастся, во всяком случае в ближайшее время. Здесь калий пока не конкурент. Запас энергии в калийионном аккумуляторе на 20 процентов меньше, а значит, и срок службы меньше. Но когда размер аккумулятора не важен, например, в солнечных и ветровых электростанциях, дешевый калий привлекательней.

Кроме Станислава Федотова гранты в миллион рублей получили Юрий Лупоносов на разработку полупрозрачных и гибких солнечных батарей, которые легче, дешевле и проще в изготовлении, чем аналоги из кремния, а также Иван Евдокимов за создание новой технологии гидроразрыва пласта при добыче углеводородов.