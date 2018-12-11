Новости

Депутат Рады призвал инопланетян уничтожить Крымский мост 20:11
Законопроект о блокировке сайтов по решению ЦБ внесен в Госдуму 20:06
Юноши "Локомотива" вышли в плей-офф Лиги чемпионов, разгромив "Шальке" 19:51
Мэр карельского города Питкяранты попала под колеса автомобиля 19:31
Атлеты из Беларуси смогут выступать за российские команды с 2019 года 19:28
В Шереметьево на таможне остановили известного футболиста 19:20
В Москве за три года число фермерских магазинов выросло в 3,5 раза 19:08
Путин поручит генпрокурору проверить дело Пономарева 19:08
Госдума одобрила в первом чтении отсрочку лицензирования энегосбытов 19:02
Москва встала в 8-балльных пробках 19:01
Владимир Морозов: Побеждать на этом чемпионате мира будет сложнее 18:54
Автопарк растет быстрее, чем количество договоров ОСАГО 18:53
Ограничения на поставку молочки из Беларуси постепенно снимают 18:45
Сергей Фесиков: На ЧМ в Ханчжоу начался отсчет до Токио-2020 18:45
Утверждена деловая программа российского инвестиционного форума в Сочи 18:43
Прах правозащитницы Алексеевой захоронят в США 18:42
Россия и Беларусь на этой неделе подпишут соглашение о признании виз 18:37
Россияне стали реже допускать просрочки по автокредитам 18:36
Мемориал Солженицыну под Владимиром разбили за один день 18:31
Жители Ивановской области пожаловались на черный снег 18:25
Греф заявил о возможной смене названия Сбербанка 18:12
Мэй не смогла выйти из машины перед переговорами с Меркель 18:10
Путин призвал не забывать о людях при реализации масштабных задач 18:08
СМИ: Подал в отставку начальник главка по противодействию экстремизму МВД 18:03
"Русское радио" ответило недовольным украинским морякам 18:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос: Что вы думаете о юбилеях
Опрос: Что вы думаете о юбилеях
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
Задайте вопрос Андрею Романченко о переходе на цифровое вещание
Задайте вопрос Андрею Романченко о переходе на цифровое вещание
11.12.2018 18:43
Рубрика: Экономика

Утверждена деловая программа российского инвестиционного форума в Сочи

Российский инвестиционный форум пройдет в Главном медиацентре Олимпийского парка Сочи 14-15 февраля 2019 года. 10 декабря Организационный комитет утвердил основную тему Форума - "Национальные проекты: от стратегии к действию", а также деловую программу мероприятия.

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, председатель Организационного комитета Форума Дмитрий Козак отметил важность мероприятия и его значение для регионов нашей страны. "Время проведения Форума совпадает с началом реализации национальных проектов. Задачи стоят амбициозные: с реализацией национальных проектов ожидается увеличение объема инвестиций до 25% ВВП в российскую экономику - это и увеличение несырьевого экспорта, развитие малого и среднего бизнеса, цифровизация экономики", - сказал Козак.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Сергей Собянин: Вопреки санкциям Запад инвестирует в Москву

Советник Президента Российской Федерации, заместитель председателя Организационного комитета Российского инвестиционного форума Антон Кобяков отметил: "Деловая программа получилась насыщенной, актуальной, составленной с привлечением широкого круга экспертов, потенциальных инвесторов и бизнеса. Упор при подготовке программы был сделан на развитие национальных проектов и программ в соответствии с майскими указами Президента Российской Федерации".

В предваряющий основную программу Российского инвестиционного форума день, 13 февраля 2019 года, состоятся День молодежного предпринимательства и форум "Здоровое общество. На пути к цели 80+", призванный стать профильной площадкой для поиска и проработки практических предложений по реализации национальных проектов, направленных на решение задачи по увеличению продолжительности здоровой жизни российских граждан.

В дни работы Российского инвестиционного форума на площадке будет проходить выставка инвестиционных проектов российских регионов и компаний. В выставочном пространстве Форума будет работать Кейс-зона - специально созданная коммуникационная площадка, на которой участники продемонстрируют свои проекты ведущим экспертам в области инвестиций.

Программа размещена на официальном сайте Российского инвестиционного форума.

Экономика
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Греф заявил о возможной смене названия Сбербанка
Путин простился с правозащитницей Людмилой Алексеевой
Песков прокомментировал сообщения про Путина и Штази
Пранкеры попросили у губернатора Калифорнии звезду славы для Порошенко
Население не обяжут устанавливать "умные" счетчики на газ