Утверждена деловая программа российского инвестиционного форума в Сочи

Российский инвестиционный форум пройдет в Главном медиацентре Олимпийского парка Сочи 14-15 февраля 2019 года. 10 декабря Организационный комитет утвердил основную тему Форума - "Национальные проекты: от стратегии к действию", а также деловую программу мероприятия.

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, председатель Организационного комитета Форума Дмитрий Козак отметил важность мероприятия и его значение для регионов нашей страны. "Время проведения Форума совпадает с началом реализации национальных проектов. Задачи стоят амбициозные: с реализацией национальных проектов ожидается увеличение объема инвестиций до 25% ВВП в российскую экономику - это и увеличение несырьевого экспорта, развитие малого и среднего бизнеса, цифровизация экономики", - сказал Козак.

Советник Президента Российской Федерации, заместитель председателя Организационного комитета Российского инвестиционного форума Антон Кобяков отметил: "Деловая программа получилась насыщенной, актуальной, составленной с привлечением широкого круга экспертов, потенциальных инвесторов и бизнеса. Упор при подготовке программы был сделан на развитие национальных проектов и программ в соответствии с майскими указами Президента Российской Федерации".

В предваряющий основную программу Российского инвестиционного форума день, 13 февраля 2019 года, состоятся День молодежного предпринимательства и форум "Здоровое общество. На пути к цели 80+", призванный стать профильной площадкой для поиска и проработки практических предложений по реализации национальных проектов, направленных на решение задачи по увеличению продолжительности здоровой жизни российских граждан.

В дни работы Российского инвестиционного форума на площадке будет проходить выставка инвестиционных проектов российских регионов и компаний. В выставочном пространстве Форума будет работать Кейс-зона - специально созданная коммуникационная площадка, на которой участники продемонстрируют свои проекты ведущим экспертам в области инвестиций.

Программа размещена на официальном сайте Российского инвестиционного форума.