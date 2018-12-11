В 2019 году минимум три "дорожные карты" Национальной технологической инициативы (НТИ) будут обновлены. В них будет больше мер по продвижению компаний на зарубежных рынках, отметили участники форума "Экосистема НТИ: стратегия будущего".

Первые изменения были внесены в "дорожную карту" рынка "Автонет" (развитие услуг, систем и современных транспортных средств на основе интеллектуальных платформ): фокус в ней был смещен с разработки "железа" на беспилотники.

Сейчас перестраивается "дорожная карта" рынка "Нейронет" (средства человеко-машинных коммуникаций, основанных на передовых разработках в нейротехнологиях). Как рассказал председатель совета директоров "ХимРар", глава рабочей группы "Нейронет" Андрей Иващенко, стартапам нужна помощь в том, чтобы выйти на заказчиков и начать продажи. Таких инструментов в НТИ не оказалось, поэтому и потребовалась перестройка "дорожной карты". "Нейронет" сконцентрируется на запуске акселерационной программы, которая поможет стартапам получить первые заказы.

Эксперты обратили внимание на нехватку в НТИ инструментов, способных поддержать открытие международных офисов российских компаний, организацию логистики на зарубежных рынках, маркетинг. Хотя главное - знать, на какой рынок компания хочет выйти, все остальное - технология. Нужны эксперты, чтобы оценить проект и обеспечить его "мягкое приземление" на выбранном рынке, чтобы не тратить много времени и денег на поиск офиса, персонала и решение других задач.

Как напомнил генеральный директор, председатель правления РВК Александр Повалко, изначально в НТИ была заложена цель создать не меньше пяти компаний - глобальных лидеров к 2035 году. Такая компания имеет свою долю на глобальном рынке, конкурирует на нем, покупает активы за рубежом. Для достижения такого лидерства НТИ сконцентрируется на привлечении людей с высокой внутренней энергией, новых технологических решениях и быстрой апробации новых бизнес-моделей. В продвижении компаний на зарубежные рынки НТИ будет опираться на три направления, рассказал спецпредставитель президента по цифровому развитию Дмитрий Песков. Это цифровые платформы (для некоторых рынков, например, "Фуднет", такими платформами могут стать Facebook и Instagram), кооперация с крупным бизнесом, который уже наладил экспорт, и комфортные юрисдикции (центры разработок останутся в России).

Инфографика "РГ"/ Александр Чистов/ Евгения Носкова

В "точечном" выходе на азиатские рынки российских высокотехнологичных компаний помогает акселератор РВК. Из 60 компаний, подавших заявки, были отобраны 15, которым помогут построить экспорт на рынки Китая, Японии и Южной Кореи. Стандартизировать такую процедуру трудно, потому что высокотехнологичные решения "сложно выстраивать в батальон", пояснил заместитель генерального директора РВК Михаил Антонов. Даже два очень близких продукта на рынке, например, Японии могут иметь разное регулирование. Первые результаты акселерационной программы можно будет оценить весной 2019 года.

Как было отмечено на форуме, значимых организационных изменений в НТИ в ближайшие 2-3 года не планируется, инфраструктура создана. В 2019 году из бюджета на НТИ будет выделено 8 миллиардов рублей (возможно увеличение этой суммы еще на 6 миллиардов). За четыре года существования НТИ на финансирование проектов было направлено 15,6 миллиарда рублей. Сейчас в экосистеме НТИ 451 компания. К 2035 году прогнозируемый объем рынков составит 100 миллиардов долларов.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"