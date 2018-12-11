В 2019 году пройдут госиспытания новейшего самоходного миномета "Дрок". Военные не сомневаются, что они будут успешными. И миномет, размещенный на базе бронированного автомобиля "Тайфун-ВДВ", поступит на вооружение крылатой пехоты.

Минометы, установленные на автомобилях различной грузоподъемности, имеются в арсеналах многих армий. А вот у нас таких не было. Теперь будут. Вариант установки миномета на колесное шасси дает ряд преимуществ. Прежде всего по мобильности. Автомобиль может быстро и скрытно выйти на огневую позицию, произвести серию выстрелов по заранее определенной цели и скрыться, избежав ответного удара.

Впервые эту систему в виде макета показали на форуме "Армия-2017". Теперь она построена как реальный образец и готовится к испытаниям.

На форуме были озвучены характеристики 82-мм миномета 2С41 "Дрок". Кстати, в случае необходимости его можно снять с броневика и перемещать вручную.

Минимальная дальность стрельбы -100 м, максимальная дальность стрельбы - 6000 м. Скорострельность - 12 выстрелов в минуту. Возимый боекомплект - 40 мин. Миномет - казнозарядный, то есть заряжание происходит путем не опускания мины в ствол, а подачи ее через специальный затвор в казенную часть. Дополнительное вооружение самоходного миномета состоит из одного пулемета и нескольких дымовых гранатометов. Дистанционно управляемая установка с пулеметом помещается на левом борту башни. В кормовой части бортов предусматривается монтаж пары опор с тремя дымовыми гранатометами на каждом борту.

"Дрок" предназначен в первую очередь для поддержки десантно-штурмовых подразделений Воздушно-десантных войск. Хотя, насколько известно, интерес к нему уже проявили и в Сухопутных войсках, и в Силах специальных операций.