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11.12.2018 12:13
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В ФСБ назвали число нейтрализованных за год боевиков

Текст: Иван Егоров
В России в этом году значительно сократилось число совершенных терактов. Об этом сегодня на заседании Национального антитеррористического комитета и Федерального оперативного штаба заявил председатель НАК, директор ФСБ России Александр Бортников.

По его словам, обстановка в Российской Федерации в сфере противодействия терроризму остаётся сложной, но контролируемой правоохранительными органами. Наибольшее количество проявлений терроризма, как и прежде, фиксируется в Северо-Кавказском федеральном округе. При этом международные террористические организации предпринимают попытки распространения терактивности и на другие регионы страны, в том числе привлекая в качестве исполнителей терактов мигрантов из стран Центральной Азии.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Как сообщил Бортников, в 2018 году во время контртеррористических операций и оперативно-боевых мероприятий были нейтрализованы 65 бандитов, в том числе 10 главарей. Кроме того, спецслужбам удалось задержать 236 бандитов, 589 пособников и 36 главарей. По данным директора ФСБ, была пресечена деятельность 37 террористических ячеек. Их члены готовили теракты на территории Дагестана, Ингушетии, Чеченской Республики и Ставропольского края.

В этом году также был усилен контроль над миграционными потоками в целях предотвращения их использования террористами. МВД и Пограничной службой ФСБ России закрыт въезд в страну более 10 тысячам лиц, подозреваемых в причастности к террористической и экстремистской деятельности. А также был не допущен выезд свыше 60 российских и иностранных граждан в зоны вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке.

Как особо подчеркнул директор ФСБ, скоординированная деятельность всех субъектов противодействия терроризму позволила не допустить террористических проявлений во время проведения выборов президента России и чемпионата мира по футболу 2018 года.

Александр Бортников обратил внимание участников заседания на сохраняющиеся угрозы, которые связаны с попытками главарей международных террористических организаций создать на территории России законспирированные боевые ячейки террористов.

Фото: Денис Тырин/ТАСС
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В то же время директор ФСБ отметил, что в рамках реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в России был предпринят ряд дополнительных мер по защите информационного пространства от террористических угроз. Так Роскомнадзором, МВД и ФСБ России во взаимодействии с Генеральной прокуратурой было расширено внедрение автоматизированных систем мониторинга средств массовых коммуникаций. Это, по словам Бортникова, дало возможность пресечь деятельность по распространению противоправной информации более чем 64 тысяч интернет-ресурсов, из которых свыше 47 тысяч содержали материалы, связанные с деятельностью международных террористов.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Информцентре НАК, на сегодняшнем совместном заседание НАК и ФОШ, были подведены итоги работы в 2018 году и определены приоритетные направления деятельности на следующий год. В мероприятии приняли участие члены НАК, полномочные представители президента РФ в федеральных округах, представители правоохранительных органов и специальных служб.

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