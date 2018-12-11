В Госдуме подвели итог 25 лет работы палаты

Парламент и Конституция РФ празднуют 25-летний юбилей. За прошедшую четверть века нижняя палата парламента доказала свою жизнеспособность, создав совершенно новое законодательное поле для страны. Об этом заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков ("Единая Россия") в ходе пленарного заседания.

Первый зампред нижней палаты напомнил о ситуации, сложившейся в начале 90-х годов - тогда, в условиях жесткого кризиса Госдуме надо было принимать новые основы правового регулирования жизни граждан. Все законы готовились "с колес", методом проб и ошибок, так что качество законов было неблестящим.

- В этих условиях непримиримых политических разногласий Дума балансировала на грани роспуска, да и само государство было на грани развала, - напомнил он.

- Сегодня парламент - это главная площадка для обсуждения острополитических вопросов. За прошедшие годы, думаю, мы научились слушать и слышать друг друга, - заявил парламентарий. - И мы научились объединяться, когда речь идет о принципиальных вопросах выживания страны.

По его словам, народные избранники научились объединяться вокруг важнейших инициатив президента, к которым относятся с уважением и поддержкой депутаты разных фракций Госдумы.

Ранее депутаты, забывая разногласия, не раз голосовали "единым фронтом", если речь шла о ключевых инициативах, касающихся безопасности, территориальной целостности страны.

По мнению Жукова, работа нижней палаты за 25 лет стала действительно профессиональной. Выстроено взаимодействие с Советом Федерации, правительством, Администрацией Президента, экспертным сообществом.

- Ни у кого сегодня не поднимется рука и голос сказать, что Дума не место для дискуссий, - подчеркнул парламентарий.

То, что это действительно так, доказали выступления на тему юбилея представителей оппозиционных парламентских фракций. Лидеры КПРФ, "Справедливой России" и ЛДПР не только вспоминали прошлое, но и выступили с традиционной критикой.

Впрочем, обсуждение закончилось на позитивной ноте. Глава думских "эсеров" Сергей Миронов выразил надежду, что "еще через 25 лет в этом, а, может быть, в другом зале соберутся депутаты и скажут "спасибо", в том числе и нам, за то, что мы все-таки сохранили и развиваем нашу страну".