В Госдуме рассказали, зачем США санкции против "Северного потока-2"

США заинтересованы в санкциях против проекта "Северный поток-2" сразу по нескольким причинам, которые заставляют Вашингтон "раз за разом торпедировать идею газопровода". Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя слова помощника главы американского госдепа Фрэнсиса Фэннона о том, что Вашингтон рассматривает возможность санкций против проекта.

"Во-первых, это [строительство "Северного потока-2"] означает развитие важного направления экономического сотрудничества между Россией и Европой", - приводит слова Новикова RT.

Вторая причина, по его словам, в том, что газопровод позволит пополнить российский бюджет и дает новые источники для решения этой задачи. Кроме того, проект мешает планам США по экспорту собственных энергоресурсов в Европу.

"Все это вместе взятое, а также желание изолировать Россию подвигает США раз за разом торпедировать идею газопровода", - подчеркнул Новиков.

Он уверен, что справиться с этими проблемами Россия сможет, если будет взаимодействовать с европейскими партнерами, заинтересованными в получении от нашей страны газа.