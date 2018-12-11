В Instagram появилась революционная функция

Разработчики Instagram добавили в соцсеть новую функцию. Теперь пользователи смогут обмениваться голосовыми сообщениями.

Как пишет издание TechCrunch, для того, записать аудиосообщение, нужно нажать на значок микрофона. Максимальная длительность послания - одна минута. При этом все файлы сохраняются, и их можно прослушивать несколько раз.

Голосовые сообщения доступны для пользователей приложения Instagram для iOS и Android. Обмениваться такими посланиями можно как в персональных чатах, так и в групповых.