В Китае японца приговорили к 12 годам тюрьмы за шпионаж

В Китае японский гражданин получил двенадцать лет тюрьмы за шпионаж. Соответствующий вердикт вынес суд в Пекине. Слушания по делу проходили в закрытом режиме.

Как передает телерадиокомпания NHK, 73-летний мужчина был задержан в 2015 году. Ранее он проживал на территории северного японского острова Хоккайдо. Японца также обязали выплатить штраф в размере 3,27 миллиона иен (около 30 тысяч долларов США - прим. "РГ").

В этом году в КНР к тюремным срокам по аналогичным обвинениям были приговорены еще трое японцев. Они получили от пяти до двенадцати лет тюрьмы.