В Мексике три человека погибли во время перестрелки в баре

В Мексике в ночь на понедельник неизвестные вооруженные преступники открыли огонь по посетителям бара, собравшимся на рождественскую вечеринку. Инцидент произошел в городе Монтеррей в штате Нуэво-Леон.

Однако находившиеся в заведении отдыхающие не растерялись и начали стрелять в ответ, обратив злоумышленников в бегство. В результате перестрелки погибли три человека, еще пять посетителей получили ранения, сообщает РИА Новости, ссылаясь на портал Jornada.

В последние годы Мексику захлестнула волна насилия. За 2017 год в этой стране были убиты более 31 тысячи человек. По данным специалистов, рост убийств вызван войной наркокартелей за контроль над транзитом кокаина в США.