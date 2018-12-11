. События года 2018

Российский Союз Автостраховщиков (РСА) получил более 15 запросов от различных регионов с просьбой подключить их к эксперименту по проверке наличия полисов ОСАГО с помощью камер видеонаблюдения на дорогах. Первым регионом, где стартует такая система проверки в пилотном режиме, станет Москва. Об этом сообщил исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.

"Я надеюсь, что пилот по проверке полисов ОСАГО с помощью камер скоро стартует в Москве. Пока я не могу назвать точную дату, потому что это очень сложный и долгий процесс. Процесс подготовки подходит к концу, наша информационная система готова. Мы считаем важным синхронизировать 40 миллионов транспортных средств, наших баз с ГИБДД так, чтобы не было ошибок, чтобы не наказывать тех, у кого есть полис, но он не определился из-за сбоя", - сказал он.

В числе регионов, которые проявили интерес и заявили о готовности распространить подобный опыт на своей территории - Нижний Новгород, Великий Новгород, Челябинск, Республика Татарстан и ряд других. "Нам нужно было добавить целый ряд сервисов для того, чтобы проверка была более точной. Если раньше предполагалось, что проверка наличия полисов ОСАГО будет вестись по государственному номеру автомобиля, теперь число параметров в ходе проверки увеличилось. Для проверки будут использоваться данные ПТС и свидетельство о регистрации транспортного средства.

После запуска проверок в регионе водители, участвующие в дорожном движении без полисов ОСАГО, точно будут вынуждены приобрести полисы ОСАГО в кратчайшие сроки. И мы, и представители ГИБДД настаиваем на том, чтобы водитель без полиса ОСАГО подвергался штрафу ровно столько раз, сколько он проедет под камерой, а этот факт будет зафиксирован", - заявил он.

По словам Евгения Уфимцева, постановление о штрафе будет вынесено с некоторым лагом во времени во избежание недоразумений, перед выпиской постановления произойдет еще одна проверка автомобиля в РСА во избежание ошибок. "Остались незначительные проблемы и погрешности, и систему уже можно было бы запускать. Но окончательное решение будет принимать ГИБДД, так как жалобы на некорректно выписанные штрафы будут поступать ведомству, и ему хочется минимизировать проблемы. Технологических затруднений в запуске проекта не предвидим", - заключил он.

Летом в Москве в тестовом режиме уже была опробована система проверки полиса ОСАГО с помощью камер. В течение дня было проверено примерно 4,5 миллиона машин, но только по шести процентам из них в базе данных не нашлось информации о наличии полиса ОСАГО.