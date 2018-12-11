В НЦУО состоялось совещание о ходе выполнения гособоронзаказа

В Национальном центре управления обороной (НЦУО) во вторник состоялось селекторное совещание под руководством первого замминистра обороны Руслана Цаликова. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

Отмечается, что Цаликов заслушал доклады руководителей предприятий оборонно-промышленного комплекса, участвующих в выполнения государственного оборонного заказа. Также на совещании выступили руководители центральных органов военного управления Минобороны РФ, а также главнокомандующие видами войск и командующие родами войск.

"О состоянии жизнедеятельности в войсках доложили командующие военных округов и Северного флота", - сообщили в военном ведомстве.

По итогам совещания замминистра обороны Руслан Цаликов дал соответствующие поручения руководителям предприятий ОПК командованию видов и родов войск.