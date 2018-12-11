В ПФР рассказали о повышении пенсий

С 1 января пенсии неработающих пенсионеров повысятся на 7,05 процента, или в среднем на одну тысячу рублей. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России (ПФР) на расширенном заседании правления фонда.

Тем, кто уволится в новом году, пенсии тоже увеличат - с учетом всех прошедших за время их работы индексаций. Совет Федерации одобрил продление заморозки накопительных пенсий После индексации цена пенсионного балла составит 87,24 рубля. Таким образом, если среднегодовая пенсия россиянина в этом году составляет 14,4 тысячи рублей, то в следующем году вырастет до 15,4 тысячи. Также в новом году увеличатся социальные пенсии и другие в рамках государственного пенсионного обеспечения - на 2,4 процента. После повышения среднегодовой размер такой пенсии составит 9,2 тысячи рублей.