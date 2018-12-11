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11.12.2018 03:15
Рубрика: Экономика

На Дальнем Востоке сложилась драматическая ситуация с лесами

Текст: Татьяна Панина
Видео: Анна Бондаренко, Александр Шансков
Рослесхоз разделяет озабоченность ситуацией, которая складывается в Дальневосточном федеральном округе с лесом, сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Валентик.

На "деловом завтраке" в "Российской газете" ему показали сюжет из Приморского края, подготовленный нашими собкорами (см. видео).

Сегодня в крае осталось только шесть процентов так называемых "ненарушенных лесов". Это показало исследование, которые провели ученые Федерального научного центра "Биоразнообразие" Дальневосточного отделения Российской академии наук. "Результаты исследования даже для нас стали неожиданностью", - призналась Ольга Ухваткина, старший научный сотрудник сектора лесных экосистем.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Говорила она с большой тревогой и о том, что практически нет информации по учету лесов и лесоустройству. Она либо недостоверная, либо частично закрыта. Это мешает навести в лесу порядок. А лесная отрасль, подчеркнула Ольга Ухваткина, одна из главных в регионе. Зачахнет она, сотни тысяч людей останутся без работы.

Что касается информации, то ситуация очень скоро изменится, сообщил Иван Валентик:  "С первого января 2019 года органы государственной власти обязаны будут размещать информацию о лесных участках на своих сайтах". Там будут свободные зоны, зоны лесов с уже предоставленными для разработок участками, и зоны, которые по тем или иным причинам нельзя разрабатывать. В перспективе будет создан единый информационный ресурс по всей территории страны.

Ситуация в Приморском крае, не стал скрывать замминистра, наиболее драматична среди регионов Дальневосточного федерального округа, где лесное хозяйство является значимой отраслью экономики. Причин тому много.

"Безусловно, - пояснил Иван Валентик, - Приморье сегодня подошло к черте, и я с коллегами совершенно согласен, что первичное, пионерное, освоение лесных территорий закончилось. Большинство лесов Приморского края являются защитными, то есть изначально их функция экологическая, они непромышленные. Но территория эта логистически привлекательна для того, чтобы вырубать и поставлять ценную древесину в Китай. Здесь произрастает большое количество ценных пород деревьев, которые имеют высокую стоимость, один ассортимент начинается с 16-17 тысяч рублей. Поэтому с лихих 1990-х годов и до настоящего времени на территории Приморского края велось истощительное лесопользование".

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Как остановить такое разорительное использование лесов?

Шаги в этом направлении принимаются, сообщил Валентик. Принято решение установить статус особо защитных участков на 48 тысячах гектаров в отношении медоносной липы. Эта территория в дальнейшем будет расширяться. "Мы тем самым, - пояснил Валентик, - защитили деятельность пчеловодов, которые ведут в Приморском крае интересную работу на больших площадях, и тот мед, который они производят, является ценным продуктом экспорта".

Но главное, считает глава Рослесхоза, по Приморскому краю нужно вырабатывать системный, очень взвешенный подход по дальнейшему ведению лесного хозяйства. "Там необходимо назначить нормального, адекватного начальника департамента лесного хозяйства Приморского края, - сказал Валентик. - Поясню, почему я так обозначаю этот вопрос. На протяжении пяти последних лет там было, по-моему, пять начальников, каждый из которых ушел со своего поста с уголовным делом. То есть, на протяжении достаточно длительного времени система управления отраслью в регионе не выстроена. Мы, конечно, можем из Москвы пытаться наводить порядок через ужесточение требований нормативных актов.  Но сегодня конструкция лесоуправления такова, что все полномочия сконцентрированы у губернатора".

Что предлагает Рослесхоз?

Фото: Владимир Вяткин/ РИА Новости
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"Мы считаем, что нужно очень ограничено, очень внимательно подходить к дальнейшему использованию лесных ресурсов Приморья, - говорит Иван Валентик. - И, наверное, подошло время, когда у некоторых регионов надо изымать полномочия по ведению лесного хозяйства и передавать их на федеральный уровень. Это, как мне кажется, обеспечит больше возможностей, чтобы исключить влияние криминальных кланов, группировок, которых с избытком, к сожалению, сегодня и в Приморье, и в Хабаровском крае, и в других регионах Дальнего Востока, Сибири. Эти регионы нам известны. И, к сожалению, практика последних лет приводит нас к этой неутешительной статистике".

Глава Рослесхоза обещал внимательно изучить и проверить информацию, которую предоставила Ольга Ухваткина.

В ближайшие дни "Российская газета" продолжит публиковать видеорепортажи по актуальным вопросам "делового завтрака" с главой Рослесхоза  Иваном Валентиком

JSCODE1

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