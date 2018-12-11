Новости

Жители России стали чаще оформлять кредитные карты на "черный день" 11:37
Глава Росгвардии подал иск к Навальному на миллион рублей 11:34
Социальные карты в России станут цифровыми 11:32
Рассекречен салон Nissan Kicks, который должен добраться до России 11:28
Минкультуры сменило директора Музея Херсонес Таврический 11:26
В Минске презентовали Всеобщую декларацию прав человека на белорусском языке 11:25
Власти Крыма оценили заявление Госдепа о небезопасности полуострова 11:23
Президент Польши посмертно наградил Людмилу Алексееву высшей наградой 11:19
FT сообщила о переговорах по продаже Альфа-банка 11:16
Около 12 млн приемов провели врачи общей практики за год 11:14
Вышел новый трейлер фильма "Годзилла 2: Король монстров" 11:12
Подземные "зомби"-бактерии оказались в 385 раз тяжелее людей 11:10
Спрос на новогодние праздники в Крыму вырос на треть 11:09
Что больше всего подешевело и подорожало в ноябре в Беларуси 11:02
Светлана Мельникова стала главой Владимиро-Суздальского музея-заповедника 11:00
На двух линиях метро Москвы восстановлено движение 11:00
Volkswagen и Skoda отзывают в России из-за охлаждающей жидкости 11:00
Штаб-квартиру Демпартии США эвакуировали из-за угрозы взрыва 10:55
ВДВ испытают самоходный миномет "Дрок" 10:46
На Ямале зрителей молодежного конкурса возмутил танец девушки на шесте 10:45
Вышел тизер специального эпизода "Доктора Кто" 10:45
В Риге осквернен мемориал советским воинам 10:41
Суперэсминец США лишили невидимости 10:36
В Москве проходит прощание с Людмилой Алексеевой 10:32
Сколько зарабатывают продавцы "незамерзайки" 10:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем удивят телеканалы на этой неделе
Чем удивят телеканалы на этой неделе
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
Задайте вопрос Андрею Романченко о переходе на цифровое вещание
Задайте вопрос Андрею Романченко о переходе на цифровое вещание
11.12.2018 10:41
Рубрика: В мире

В Риге осквернен мемориал советским воинам

Текст: Юрий Сизов

И нескольких часов оказалось недостаточным латвийским полицейским, чтобы прибыть по вызову в столичном районе Зепниекалнс, где накануне неизвестные, устроив притон на Братском кладбище, осквернили могилы павших воинов, сообщает рижский активист Александр Жгун.

По его словам, которые приводит местный русскоязычный портал,  "звонили на центральный пункт полиции, ждали два часа, и когда в очередной раз спросили, через сколько времени их ждать, нам ответили, что еще как минимум - час, и не могли бы мы подъехать в полицейский участок чтобы там написать заявление".

Фото: Виталий Невар/ТАСС
В Калининграде отмыли памятник Канту после нападения вандалов

Посольство России в Латвии уже осудило акт вандализма в отношении мемориала павшим во время Великой Отечественной войны советским воинам и выразило надежду, что "виновные в этом деянии будут найдены и привлечены к ответственности". Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице диппредставительства.

"На большом воинском кладбище в Зиепниеккалнсе, на котором погребены несколько тысяч советских военнопленных, погибших в нацистском плену в 1941-1944 годах, сотни жертв Холокоста и пленных, был совершен мерзкий акт вандализма. Неизвестные лица повредили гранитный монумент, отколов кусок от него, бессовестно разрисовали похабными надписями постамент памятника. Рассчитываем на адекватную реакцию латвийской общественности на этот вопиющий случай вандализма", - констатируется в сообщении российской миссии в Риге.

Посольство РФ также выражает надежду, что "латвийские власти примут незамедлительные меры по устранению акта вандализма, проведут расследование с целью привлечения к ответственности виновных в этом кощунственном деянии".

В мире Европа Латвия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СМИ узнали о планах оборудовать квартиры "умными счетчиками" газа
На двух линиях метро Москвы восстановлено движение
Опрос: Украинцы усомнились в пользе от разрыва Договора о дружбе с РФ
СМИ: Бутина согласилась частично признать вину
Названа самая прослушиваемая песня прошлого века