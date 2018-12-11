В Риге осквернен мемориал советским воинам

И нескольких часов оказалось недостаточным латвийским полицейским, чтобы прибыть по вызову в столичном районе Зепниекалнс, где накануне неизвестные, устроив притон на Братском кладбище, осквернили могилы павших воинов, сообщает рижский активист Александр Жгун.

По его словам, которые приводит местный русскоязычный портал, "звонили на центральный пункт полиции, ждали два часа, и когда в очередной раз спросили, через сколько времени их ждать, нам ответили, что еще как минимум - час, и не могли бы мы подъехать в полицейский участок чтобы там написать заявление".

Посольство России в Латвии уже осудило акт вандализма в отношении мемориала павшим во время Великой Отечественной войны советским воинам и выразило надежду, что "виновные в этом деянии будут найдены и привлечены к ответственности". Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице диппредставительства.

"На большом воинском кладбище в Зиепниеккалнсе, на котором погребены несколько тысяч советских военнопленных, погибших в нацистском плену в 1941-1944 годах, сотни жертв Холокоста и пленных, был совершен мерзкий акт вандализма. Неизвестные лица повредили гранитный монумент, отколов кусок от него, бессовестно разрисовали похабными надписями постамент памятника. Рассчитываем на адекватную реакцию латвийской общественности на этот вопиющий случай вандализма", - констатируется в сообщении российской миссии в Риге.

Посольство РФ также выражает надежду, что "латвийские власти примут незамедлительные меры по устранению акта вандализма, проведут расследование с целью привлечения к ответственности виновных в этом кощунственном деянии".