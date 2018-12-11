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11.12.2018 16:44
Рубрика: В мире

В Риме загорелся завод по переработке отходов

На окраине итальянской столицы произошел сильнейший пожар на заводе по хранению и переработке отходов отходов.

Как сообщает информагентство Askanews, ЧП произошло ранним утром 11 декабря. Жители окрестных районов заметили столб черного дыма, поднявшегося над предприятием.

Два человека пострадали во время пожара на фабрике под Москвой

Площадь возгорания составляет порядка 2 тысяч квадратных метров. На борьбу с огнем было брошено 12 пожарных расчетов, однако даже по прошествии нескольких часов им не удалось погасить его полностью. Отмечается, что запах гари ощущается даже сейчас в историческом центре города.

В министерстве окружающей среды Италии охарактеризовали ситуацию как крайне сложную, ведь в непосредственной близости от завода находятся жилые дома. Местные власти уже попросили граждан не открывать окна и по возможности не выходить на воздух.

Прокуратура Рима начала расследование инцидента.

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