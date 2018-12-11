В Риме загорелся завод по переработке отходов

На окраине итальянской столицы произошел сильнейший пожар на заводе по хранению и переработке отходов отходов.

Как сообщает информагентство Askanews, ЧП произошло ранним утром 11 декабря. Жители окрестных районов заметили столб черного дыма, поднявшегося над предприятием.

Площадь возгорания составляет порядка 2 тысяч квадратных метров. На борьбу с огнем было брошено 12 пожарных расчетов, однако даже по прошествии нескольких часов им не удалось погасить его полностью. Отмечается, что запах гари ощущается даже сейчас в историческом центре города.

В министерстве окружающей среды Италии охарактеризовали ситуацию как крайне сложную, ведь в непосредственной близости от завода находятся жилые дома. Местные власти уже попросили граждан не открывать окна и по возможности не выходить на воздух.

Прокуратура Рима начала расследование инцидента.