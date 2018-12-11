Новости

Жители Ивановской области пожаловались на черный снег 18:25
Греф заявил о возможной смене названия Сбербанка 18:12
Мэй не смогла выйти из машины перед переговорами с Меркель 18:10
Путин призвал не забывать о людях при реализации масштабных задач 18:08
СМИ: Подал в отставку начальник главка по противодействию экстремизму МВД 18:03
"Русское радио" ответило недовольным украинским морякам 18:02
СК Петербурга начал проверку отравления школьников в бассейне 17:54
Кузнецова назвала "кощунством" попытку выселить онкобольных детей из дома 17:53
Видео: Легковушка на скорости рухнула в невидимую яму 17:47
Жена Дениса Глушакова заявила на футболиста в полицию 17:44
В здание британского парламента попытался проникнуть неизвестный 17:43
В Москве запустят эксперимент по проверке ОСАГО с помощью видеокамер 17:34
В Орле показали реликвии времен Курской битвы 17:33
Права страховых детективов при расследованиях мошенничеств расширят 17:31
У актрисы и телеведущей Ольги Беловой украли форму и кроссовки 17:31
Белорусский фильм Дарьи Жук выдвинут на "Золотого орла" 17:30
"Галс-Девелопмент", "Дон-Строй Инвест" и "Фодд" подписали соглашение о стратегическом партнерстве с Фондом "Сколково" 17:15
Крупнейший автозавод в СКФО уличили в неуплате налогов 17:12
Трейлер: Владимир Машков с детьми грабит банк в Монте-Карло 17:10
Россия поставит в Африку несколько сотен "Терминаторов" 17:04
В ГИБДД предложили сдавать "город", не зная маршрута 17:00
Пассажирский самолет экстренно прервал взлет в аэропорту Якутии 16:55
В Пулково из пассажира извлекли 287 контейнеров с наркотиками 16:50
Звезда "Универа" назвал камчатских зрителей быдлом 16:47
В Риме загорелся завод по переработке отходов 16:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос: Что вы думаете о юбилеях
Опрос: Что вы думаете о юбилеях
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
Задайте вопрос Андрею Романченко о переходе на цифровое вещание
Задайте вопрос Андрею Романченко о переходе на цифровое вещание
11.12.2018 17:43
Рубрика: Власть

Папа на три часа

Предложено установить порядок обязательного общения детей с родителями после развода
Текст: Наталья Козлова
Важные нововведения в Семейный кодекс разработала группа депутатов. Законопроект уже внесен в Госдуму.

Документ четко прописывает варианты общения ребенка с родителем, который живет отдельно, и устанавливает минимальное время на их встречи до решения суда.

Законодатели напомнили, казалось бы, банальную истину - ребенок имеет право на общение с обоими родителями. А родитель, живущий отдельно от ребенка, может общаться с ребенком и принимать участие в его воспитании. Важный момент, о котором многие забывают - развод, признание брака недействительным или раздельная жизнь папы и мамы никак не влияют на права ребенка.

Москалькова назвала ошибкой закон о декриминализации семейного насилия

По мнению депутатов, права ребенка и живущего отдельно родителя часто фактически не соблюдаются. По словам законодателей, и жизнь их подтверждает буквально каждый день, ребенок нередко становится "разменной монетой" и способом давления на второго родителя.

В законопроекте предлагается закрепить, что на время суда о порядке "осуществления родительских прав" продолжительность еженедельного общения ребенка и его родителя не может быть меньше трех часов. Это очень важное уточнение. Нередко конфликты в разведенной семье достигают той точки кипения, когда один из родителей любыми способами не дает бывшему супругу видеться с ребенком.

Документ четко прописывает варианты общения ребенка с родителем, который живет отдельно

Кроме того, законопроект содержит перечень способов общения ребенка и родителя, живущего отдельно - по телефону, текстовыми сообщениями, общение в социальных сетях.

Закрепить эти способы общения в статье 66 Семейного кодекса нужно для того, чтобы их нельзя было запретить, уверены законодатели.

Компетентно

Алексей Куприянов, почетный адвокат России

Общение с ребенком после ссоры родителей - самая болезненная и законодательно почти неурегулированная сфера. Такие конфликты зачастую требуют для защиты интересов маленького гражданина вмешательства государственных органов. Как показывает судебная практика, конфликт родителей вокруг ребенка, возникает не только в связи с расторжением брака. Он может иметь место даже при отсутствии брачных отношений. Суды завалены исками об установлении порядка общения с ребенком. Каждый родитель понимает свои права по-разному и толкует понятие "равноправия родителей" и "интересов ребенка" при его воспитании вкривь и вкось, причем исключительно в свою пользу. В отсутствие детального законодательного регулирования Пленум Верховного суда РФ возвращается к этой проблеме в среднем каждые 5 лет. Последний раз - ровно год назад в декабре 2017 года. Но даже самое продуманное постановление пленума не может подменить закон. Поэтому решение проблемы на законодательном уровне давно назрело. Не надо забывать бабушек и дедушек, также имеющих на это законное право.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Должники не смогут переписывать имущество на жен и детей

Казалось бы, из-за того, что не бывает двух одинаковых случаев, лучше оставить все как есть и решать проблемы каждого ребенка по отдельности, "в ручном режиме", в опеке и судах, каждый раз выбирая особые графики и формы общения. К сожалению, огромное значение имеет фактор времени. Маленький человечек, отлученный от второго родителя или бабушки, не может ждать годами. Да и для сотрудников органов опеки, в силу своей специфики действующих более оперативно, чем суды, нужны более точные ориентиры правоприменения, чем в действующем Семейном кодексе.

Эти ориентиры, устанавливаемые новым законопроектом, окажутся важным подспорьем для тех пап и мам, которые готовы в интересах ребенка на разумный компромисс. Нормы новой законодательной инициативы более практичны, чем уже имеющие в Семейном кодексе РФ общие декларации о равноправии родителей. В целом введение более тонкого законодательного регулирования пойдет всем на пользу. Но остается массовое саботирование уже вступивших в силу судебных решений об общении с ребенком со стороны того родителя, который с ним проживает. Проблема неисполнения судебных актов, определяющих общение с детьми, еще ждет своего законодательного регулирования. В адвокатском сообществе обсуждают такую максиму: "Если один родитель систематически не соблюдает условия общения, установленные судом, ребенок в порядке санкции в силу закона передается дискриминируемому родителю". Внесенный законопроект - первый шаг к исправлению ситуации со свиданиями в интересах наших детей.

Власть Право Семейное право Законодательная власть Госдума Семейное законодательство
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Греф заявил о возможной смене названия Сбербанка
Путин простился с правозащитницей Людмилой Алексеевой
Песков прокомментировал сообщения про Путина и Штази
Пранкеры попросили у губернатора Калифорнии звезду славы для Порошенко
Население не обяжут устанавливать "умные" счетчики на газ