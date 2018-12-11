Важные нововведения в Семейный кодекс разработала группа депутатов. Законопроект уже внесен в Госдуму.

Документ четко прописывает варианты общения ребенка с родителем, который живет отдельно, и устанавливает минимальное время на их встречи до решения суда.

Законодатели напомнили, казалось бы, банальную истину - ребенок имеет право на общение с обоими родителями. А родитель, живущий отдельно от ребенка, может общаться с ребенком и принимать участие в его воспитании. Важный момент, о котором многие забывают - развод, признание брака недействительным или раздельная жизнь папы и мамы никак не влияют на права ребенка.

По мнению депутатов, права ребенка и живущего отдельно родителя часто фактически не соблюдаются. По словам законодателей, и жизнь их подтверждает буквально каждый день, ребенок нередко становится "разменной монетой" и способом давления на второго родителя.

В законопроекте предлагается закрепить, что на время суда о порядке "осуществления родительских прав" продолжительность еженедельного общения ребенка и его родителя не может быть меньше трех часов. Это очень важное уточнение. Нередко конфликты в разведенной семье достигают той точки кипения, когда один из родителей любыми способами не дает бывшему супругу видеться с ребенком.

Документ четко прописывает варианты общения ребенка с родителем, который живет отдельно

Кроме того, законопроект содержит перечень способов общения ребенка и родителя, живущего отдельно - по телефону, текстовыми сообщениями, общение в социальных сетях.

Закрепить эти способы общения в статье 66 Семейного кодекса нужно для того, чтобы их нельзя было запретить, уверены законодатели.

Компетентно

Алексей Куприянов, почетный адвокат России

Общение с ребенком после ссоры родителей - самая болезненная и законодательно почти неурегулированная сфера. Такие конфликты зачастую требуют для защиты интересов маленького гражданина вмешательства государственных органов. Как показывает судебная практика, конфликт родителей вокруг ребенка, возникает не только в связи с расторжением брака. Он может иметь место даже при отсутствии брачных отношений. Суды завалены исками об установлении порядка общения с ребенком. Каждый родитель понимает свои права по-разному и толкует понятие "равноправия родителей" и "интересов ребенка" при его воспитании вкривь и вкось, причем исключительно в свою пользу. В отсутствие детального законодательного регулирования Пленум Верховного суда РФ возвращается к этой проблеме в среднем каждые 5 лет. Последний раз - ровно год назад в декабре 2017 года. Но даже самое продуманное постановление пленума не может подменить закон. Поэтому решение проблемы на законодательном уровне давно назрело. Не надо забывать бабушек и дедушек, также имеющих на это законное право.

Казалось бы, из-за того, что не бывает двух одинаковых случаев, лучше оставить все как есть и решать проблемы каждого ребенка по отдельности, "в ручном режиме", в опеке и судах, каждый раз выбирая особые графики и формы общения. К сожалению, огромное значение имеет фактор времени. Маленький человечек, отлученный от второго родителя или бабушки, не может ждать годами. Да и для сотрудников органов опеки, в силу своей специфики действующих более оперативно, чем суды, нужны более точные ориентиры правоприменения, чем в действующем Семейном кодексе.

Эти ориентиры, устанавливаемые новым законопроектом, окажутся важным подспорьем для тех пап и мам, которые готовы в интересах ребенка на разумный компромисс. Нормы новой законодательной инициативы более практичны, чем уже имеющие в Семейном кодексе РФ общие декларации о равноправии родителей. В целом введение более тонкого законодательного регулирования пойдет всем на пользу. Но остается массовое саботирование уже вступивших в силу судебных решений об общении с ребенком со стороны того родителя, который с ним проживает. Проблема неисполнения судебных актов, определяющих общение с детьми, еще ждет своего законодательного регулирования. В адвокатском сообществе обсуждают такую максиму: "Если один родитель систематически не соблюдает условия общения, установленные судом, ребенок в порядке санкции в силу закона передается дискриминируемому родителю". Внесенный законопроект - первый шаг к исправлению ситуации со свиданиями в интересах наших детей.