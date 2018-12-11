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11.12.2018 16:13
Рубрика: Экономика

В РЖД разъяснили, какие плацкарты считать новыми

Текст: Татьяна Шадрина
В рамках обновления парка вагонов дальнего следования РЖД идет по двум направлениям. Старые плацкартные вагоны, у которых подошел срок капитального ремонта по пробегу, будут модернизировать, и параллельно работать над новым типом составов.

Какой именно проведут апгрейд (обновление) внутреннего салона старых вагонов, решать пассажиру.

Концепт модернизированного вагона можно посмотреть в зале ожидания на Казанском вокзале и оставить отзыв. "Пассажиры напишут свои замечания, возможно даже мелкие, но важные, так как людям в пути "должно быть удобство", - сказал замгенерального директора РЖД Дмитрий Пегов. - После этого мы сделаем еще одну версию макета и постараемся в конце этого года - начале следующего такой обновленный вагон сделать с учетом всех замечаний". С большей степенью вероятности это произойдет в январе, - добавил он.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Когда вагон сделают, то будут определены направления, где большой поток плацкартных вагонов - именно там его начнут эксплуатировать, чтобы получить обратную связь от пассажиров. Не исключено, что вагон сначала будет курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом.

После очередного сбора замечаний и пожеланий от пассажиров будут внесены изменения в конструкторскую документацию и те вагоны, которые поступят в следующем году на плановый ремонт, проведут модернизацию с их учетом, отметил Пегов. Он добавил, что нужно найти баланс между ценой модернизации и стоимостью проезда, так как тарифы для плацкарта регулируются государством.

Что касается совсем новых плацкартных вагонов, то сейчас в разработке долгосрочный контракт с Тверским машиностроительным заводом по производству нового подвижного состава, в том числе и плацкарта. Пока много предложений и по этому плацкарту, но окончательное решение, каким он будет, примут, "когда модернизированный плацкартный вагон поэксплуатируют, то есть в течение следующего года", - отметил Пегов.

Уже сейчас можно сказать, что там будет климатическая установка, розетки, Wi-fi, биотуалеты, сейфы для ценных вещей. Но салон будет отличаться от модернизированного плацкарта.

Фото: Reuters
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Новые вагоны будут разными в зависимости от времени в пути. У вагона "одна ночь в пути" будет один дизайн, где больше внимания будет отдано индивидуальному пространству, ориентированному на пассажиров с небольшим багажом, которым даже не нужно есть, а требуется зарядить гаджет, поспать ночь, умыться и выйти из поезда. Второй тип для поездок на дальнее расстояние, когда надо и поесть, и пройтись.

Параллельно с запуском новых вагонов будет идти сокращение времени следования в пути, но только там, где это необходимо. "Иногда не нужно сокращать время в пути, так как неудобно время отправления и прибытия. Поэтому будет точечный подход к каждому направлению как в пригородном, так и в дальнем следовании", - пояснил Пегов.

Есть еще планы по вагонам-купе. Их планируется начать производить во второй половине 2019 года. Пегов отметил, что в новых вагонах будут отсеки для крупногабаритного багажа, регулируемое затемнение окон, душевые кабины, сенсорные экраны, индивидуальные сейфы, зоны отдыха для детей. В планах еще обновленные двухэтажные вагоны проекта "2020", которые поставят на маршрутах с наибольшим пассажиропотоком.

Экономика Транспорт Железные дороги Компании Транспорт ОАО "Российские железные дороги"
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