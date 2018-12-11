В Счетной палате предложили изменить Стратегию развития страхования

Объем страховых выплат в России в 2017 году составил лишь 39,9 процента от уплаченных страховых премий, пришли к выводу в Счетной палате России (СП).

В результате, дороговизна страхования снижает привлекательность этой услуги для потенциальных клиентов. Отрицательное влияние на развитие страхования оказывают и недостатки стратегического планирования, заключили в СП.

Доля страховых премий в российском ВВП в 4,5 раза ниже среднего мирового показателя и составляет только 1,4 процента. Даже во многих странах с более низким уровнем жизни, чем в России, страховые услуги более востребованы, отмечают в контрольном ведомстве.

"За время реализации Стратегии количество субъектов страхового дела сократилось в 1,9 раза. Доля страховщиков, не входящих в число 20 крупнейших, в объеме страховых премий сократилась с 18,6 процента до 10,2 процента", - говорится в сообщении СП по итогам проведенного анализа выполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии развития страховой деятельности в Российской Федерации до 2020 года.

Именно снижение уровня конкуренции на страховом рынке в контрольном ведомстве считают одним из факторов, определяющих относительно высокую стоимость страхования.

В итоге из шести контрольных показателей Стратегии выполнен только один - доля страхования жизни в совокупной страховой премии. А по остальным отмечается значительное отставание от целевых значений.

Отрицательное влияние на развитие страхования оказывают недостатки стратегического планирования. Так, в Стратегии предпринята попытка выстроить логическую цепочку - от выявленных проблем страховой сферы к задачам по их решению и далее к конкретным мерам. На практике некоторые из названных в Стратегии проблем не решены, отсутствует количественный анализ выявленных проблем, задачи Стратегии недостаточно увязаны с контрольными показателями ее реализации.

Страховой рынок России до сих пор не восстановился после падения 2008-2009 годов. Сейчас объем страховых премий в реальном выражении с учетом инфляции лишь незначительно превышает уровень 2013 года.

"Стратегия, принятая в июле 2013 года, устарела и нуждается в существенной корректировке", - заключают в Счетной палате.

Коллегия СП приняла решение направить информационные письма в Правительство Российской Федерации и Центральный Банк, а отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия в палаты Федерального Собрания.