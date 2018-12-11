В среду вечером на легендарном "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде ЦСКА завершит групповой этап Лиги чемпионов матчем с "Реалом". Армейцы сохраняют шансы на выход в плей-офф второго по престижу клубного турнира континента - Лиги Европы. Впрочем, сделать им это будет крайне сложно.

Уступив дома "Виктории" (1:2) в пятом туре, "красно-синие" не только досрочно прекратили борьбу в Лиге чемпионов, но и опустились на последнее место в таблице. У чехов с ЦСКА по четыре очка. Но команда из Пльзеня опережает соперника за счет личных встреч. А это означает, что в случае поражения москвичи останутся без еврокубковой весны. Без учета результата параллельной встречи между "Викторией" и "Ромой".

Если же чехи проиграют, то ЦСКА для выхода в плей-офф Лиги Европы достаточно будет не уступить в Мадриде. Ну а в случае ничьей в Пльзене армейцам надо обязательно брать три очка.

- Мы в одинаковой ситуации с "Викторией". У нас равные очки. Да, мы встретимся в гостях с "Реалом", но ему ведь ничего не нужно. Так что все возможно, - отметил в интервью "РГ" один из лидеров ЦСКА Никола Влашич.

Хорват прав лишь отчасти. С турнирной точки зрения мадридцы и правда лишены всякой мотивации. Победив на выезде "Рому" (2:0), они досрочно вышли из группы с первого места. Другой вопрос, что новому главному тренеру "королевского клуба", как еще называют "Реал", Сантьяго Солари, не стоит делить матчи на важные и не очень. Особенно если речь идет о домашней встрече, да еще и в Лиге чемпионов. Понимает это и сам аргентинец.

- С нас всегда особый спрос, - отметил Солари. - Неважно, кто против нас и в каком турнире мы играем. "Реал" должен побеждать. Какой я выставлю состав? У нас достаточно сильных футболистов. В любом случае мы сделаем все, чтобы взять три очка.

Для выхода в плей-офф Лиги Европы ЦСКА надо набирать очки в матче с "Реалом" и ждать осечки "Виктории" в игре с "Ромой"

Это правда. ЦСКА не стоит расслабляться: в запасе у "Реала" в последнее время все чаще сидят одни из ведущих игроков сборной Испании Иско с Марко Асенсио, а также восходящая звезда мирового футбола Винисиус Жуниор. Плюс в среду наверняка на поле выйдет восстановившийся после травмы Марсело. К слову, один Иско стоит столько же, сколько весь состав московской команды - 100 миллионов евро. Так что в любом случае успешный результат против "Реала" станет чудом. Примерно таким же, как в первом матче, когда гол Влашича принес москвичам пока единственную победу в нынешнем розыгрыше турнира.

"Красно-синие" прибыли в Мадрид чартерным рейсом в понедельник. Столица Испании встретила их теплой погодой: днем столбик термометра остановился на отметке +14. Вечером в среду синоптики обещают +10. Словом, почти идеальные условия для игры.

Сказать, что избалованная классным футболом мадридская публика с нетерпением ждет приезда ЦСКА, будет преувеличением. На официальном сайте "Реала" до сих пор остаются билеты. Приобрести их можно по вполне разумной цене - от 45 евро (3410 рублей) до 80 евро (6000 рублей). Что радует, без поддержки "красно-синие" не останутся. Гостевая квота в 3000 мест полностью выкуплена.

За всю историю "Реал" семь раз играл на своем поле с российскими командами. И лишь в одном случае испанцы потеряли очки. Было это в 2002 году, когда "Локомотив" едва не победил на "Сантьяго Бернабеу" - 2:2. В остальных матчах "королевский клуб" неизменно выигрывал. В том числе и на групповом этапе Лиги чемпионов 2008/09, когда мадридцы разгромили "Зенит" (3:0) в последнем туре. Хотя, как и сейчас, с турнирной точки зрения та встреча не играла для них никакой роли.

Букмекеры уверены, что и на этот раз "Реал" наберет три очка. Эксперты принимают ставки на победу хозяев с коэффициентом 1,22. Шансы на выигрыш ЦСКА они оценивают неприлично низко - 12,75. Впрочем, даже если букмекеры окажутся правы, никакой трагедии для армейцев не произойдет. Все же команда у Виктора Гончаренко молодая. И опыт в еврокубках, пусть даже не самый успешный, в любом случае пойдет ей на пользу. О чем недавно сказал сам Гончаренко.

Где будем смотреть

12 декабря, среда Матч ТВ

20.45 "Реал" - ЦСКА. Прямая трансляция.

Матч! Футбол 1

20.40 "Виктория" - "Рома". Прямая трансляция.