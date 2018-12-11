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11.12.2018 17:43
Рубрика: В мире

В здание британского парламента попытался проникнуть неизвестный

Во вторник 11 декабря в Лондоне неизвестный человек попытался проникнуть в здание парламента королевства, передает "Газета.ru". Полицейские сработали оперативно: неизвестного повалили на землю и скрутили.

Фото: AP
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Кто это был и с какой целью пытался проникнуть в здание парламента - пока неизвестно. Сообщается лишь, что перед задержанием незнакомца были слышны громкие крики и что на место инцидента были стянуты большие силы полиции.

Напомним, что в последние дни в парламенте активно обсуждается тема Brexit. Премьер-министр страны Тереза Мэй перенесла на более поздний срок голосование по данному вопросу.

Кабинет Мэй потерпел поражение в палате общин перед голосованием по Brexit
В мире Европа Великобритания
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