В ноябре в Москве, в Петровском Пассаже, открылся новый двухэтажный флагманский бутик Van Cleef & Arpels.

В честь этого события знаменитый ювелирный дом привез в столицу шедевры из своей исторической коллекции. Выставка открыта для свободного посещения на втором этаже до 13 января 2019 года, и это событие невозможно пропустить: где еще в свободном доступе можно увидеть ослепительное колье королевы Египта или ее дочери?

Шедевры ювелирного искусства, знаковые вещи, технические инновации и исключительные украшения, изготовленные по специальным заказам - выставка приглашает погрузиться в мир Van Cleef & Arpels и проследить развитие стиля дома в течение XX века

Свидетели истории

Выставка "Шедевры из частной коллекции Van Cleef & Arpels" включает более 60 предметов ювелирного искусства, созданных с 1910-х по 1980-е годы. Две трети экспонатов приобретены совсем недавно и ранее не демонстрировались широкой публике. По этим предметам можно проследить за почти вековой творческой историей бренда, за изменением ювелирных трендов и особенностями ювелирного мастерства в разные исторические периоды. Для удобства зрителей украшения объединены по десятилетиям.

1910-е, зарождение стиля: часы-подвеска, 1912 год. Платина, эмаль, натуральный жемчуг, бриллианты.

Самый почтенный возраст - у изящных часов 1912 года в виде подвески, украшенной гильошированной эмалью. Но уже в следующем десятилетии, в 1920-е годы характер украшений радикально меняется и становится торжественным и бескомпромиссно роскошным. Этим и следующим десятилетием датируются объекты, созданные мастерами дома для королевских семей. Например, колье в стиле ар-деко из платины с бриллиантами и крупными изумрудами в форме капель, принадлежавшее принцессе Египта Фаизе, или платиновое колье-пластрон ее матери, королевы Назли, состоящее только из крупных бриллиантов.

В послевоенные и, следовательно, менее богатые 1950-е годы знаковыми украшениями становятся относительно скромные броши и серьги, повторяющие в золоте разнообразные цветы и растения. Еще одной тенденцией становится имитация в золоте мягких лент, витых золотых нитей и позументов. В это время Van Cleef & Arpels создает изделия, излучающие тепло: не случайно практически все они выполнены из желтого золота. В 1960-е годы дом интерпретирует средствами ювелирного искусства бесконечное разнообразие природы, а также представляет серию брошей для повседневного ношения.

Узнаваемый стиль 1970-х - ориентальные мотивы, хиппи-шик и разноцветные драгоценные и полудрагоценные камни. Ювелиры дома открывают для себя драгоценный бестиарий.

А в 1980-е годы происходит возвращение к порядку и классическому стилю. Дом продолжает создавать сеты с драгоценными камнями, используя восточные мотивы. К этому времени принадлежат и украшения из полудрагоценных цветных камней, унаследовавшие "египетский" стиль.

Неслучайное совпадение

Выбор места для открытия нового флагманского бутика ювелирного дома в Москве оказался счастливым совпадением. В 1906 году, когда на Вандомской площади в Париже распахнул свои двери первый бутик Van Cleef & Arpels, в Москве открылся грандиозный Петровский Пассаж. Спустя более ста лет, в ноябре этого года, именно здесь обосновался новый российский флагман марки. Его сдержанные и вместе с тем роскошные интерьеры напоминают драгоценный сад: на шелковых панелях обитают райские птицы, над золотыми цветами порхают бабочки - природа остается главным источником вдохновения для ювелиров дома. Стены бутика украшены уникальными панно ручной работы.

Исторический диван на втором этаже нового бутика в Петровском Пассаже.

На витринах - россыпи драгоценностей. Здесь можно увидеть классические изделия, шедевры высокого ювелирного искусства и часы из коллекции Poetry of Time, для которых в бутике создано отдельное пространство. Уютный диван терракотового цвета, сидя на котором посетители могут не только рассматривать украшения и слушать пояснения консультантов, но и выпить предложенного чая или кофе, привезен из французской штаб-квартиры Van Cleef & Arpels - и по сути тоже может считаться исторической реликвией.