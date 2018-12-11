ВДВ испытают самоходный миномет "Дрок"

Штурмовые отряды ВДВ получат на вооружение новейшие минометные системы "Дрок". Перед началом поставок артиллерийского оружия в войска в 2019 году на военных полигонах пройдет ряд государственных испытаний.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, 82-мм миномет 2С41, установленный на бронеавтомобиле "Тайфун-ВДВ", способен стрелять из боевого отделения машины как обычными боеприпасами, так и новыми минами с увеличенной дальностью стрельбы и могуществом. Кроме того, предусмотрена возможность выноса миномета из броневика для стрельбы с грунта.

Напомним, что работы по созданию самоходного миномета "Дрок" на базе броеватомобиля "Тайфун" начались в 2013 году. Основным оружием бронемашины 2С41 "Дрок" является 82-мм казнозарядный миномет с ручным заряжанием. Такое орудие способно вести огонь по целям на дальностях от 100 до 6000 метров, тогда как советский миномет "Поднос" способен бить лишь до 4000 метров. Миномет может показывать скорострельность до 12 выстрелов в минуту. Боекомплект - 40 мин, перевозимых в боевом отделении.

Дополнительное вооружение самоходного миномета состоит из пулемета и нескольких дымовых гранатометов. Дистанционно управляемая установка с пулеметом помещается в передней части крыши, над рабочим местом водителя. Другой особенностью самоходного миномета являются приборы обнаружения и предупреждения об атаке. На крыше размещены блоки аппаратуры комплекса оптико-электронного противодействия.

Сохраняя габариты на уровне базового бронеавтомобиля, новый образец 2С41 "Дрок" отличается большей боевой массой - до 14 тонн. Управлять машиной и ее оружием должен экипаж из четырех человек. Впервые макет нового миномета был показан на международной выставке "Армия-2017", а через год на выставке в Алабино демонстрировался прототип самоходного миномета.