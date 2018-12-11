Виктор Гончаренко: С "Реалом" надо ждать свой шанс и использовать его

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко ответил на вопросы журналистов перед ключевым матчем в Лиге чемпионов в гостях с "Реалом", в котором решится судьба армейцев в еврокубках.

Напомним: перед последним туром "красно-синие" идут четвертыми в своей группе. У них и у "Виктории" в активе по четыре набранных очка. При этом чехи опережают соперника по личным встречам. Так что для выхода в плей-офф Лиги Европы москвичи обязаны завтра как минимум не уступить "Реалу" и ждать осечки команды из Пльзени в параллельном матче с "Ромой".

"Реал" сильно изменился по сравнению с первым матчем в "Лужниках"?



Виктор Гончаренко: Разве что стало больше молодежи. А вообще "Реал" - это в любом случае очень высокий уровень. Эта команда всегда является очень сильным соперником. Думаю, завтра у испанцев будут изменения в составе. Все же они уже вышли из группы. Мы сделаем все, чтобы подойти к этому матчу в хорошем состоянии. И сыграть неудобно для "Реала".

Как оцените шансы ЦСКА на третье место?



Виктор Гончаренко: Без веры в себя не стоит выходить на поле. Мы приехали сюда с надеждой. А она, как известно, умирает последней. Главное - чтобы после игры мы пришли в раздевалку и смогли смело смотреть друг другу в глаза. Надо искать свои шансы, ждать. И использовать их.

Команда не смогла провести предматчевую тренировку на "Сантьяго Бернабеу". Насколько это может помешать вам?



Виктор Гончаренко: Не вижу никакой проблемы. Мы и в чемпионате России редко тренируемся на поле соперника. А приехать и посмотреть на трибуны "Сантьяго Бернабеу" - это мы и завтра сможем сделать.

Родриго Бекао готов помочь команде?



Виктор Гончаренко: Да, он может выйти на поле.