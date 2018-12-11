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11.12.2018 18:54
Рубрика: Спорт

Владимир Морозов: Побеждать на этом чемпионате мира будет сложнее

Текст: Анна Козина (Ханчжоу)

Призер Олимпиады-2012 в Лондоне Владимир Морозов после серебра в кролевой эстафете 4х100 метров на чемпионате мира по короткой воде в Ханчжоу отметил, что на этом ЧМ побеждать будет сложнее, чем два года назад на турнире в Канаде.

Фото: Depositphotos.com
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"Состав участников на этом чемпионате мира очень сильный, - подчеркнул Морозов, который в этом сезоне снова выиграл общий зачет Кубка мира. - В прошлый раз мы взяли золото во всех мужских эстафетах, но в этот раз борьба будет тяжелее. Все сильнейшие сюда приехали: американцы, австралийцы, бразильцы. Два мировых рекорда было установлено уже в первый день соревнований. Интересный чемпионат. У нас в стартовый день есть медаль. Двигаемся дальше".

Морозов также признался, что пока акклиматизация дает о себе знать. Сборная России прилетела в Китай 8 декабря - за три дня до начала турнира: "Акклиматизация есть - в пять утра заснул, в час дня встал сегодня. Организм пока не понимает, где находится. Посмотрим, как будет дальше. Есть еще время".

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